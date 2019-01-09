У МВФ розповіли, що в травні Україна знову повинна підняти ціни на газ

Згідно з інформацією на сайті Міжнародного валютного фонду, МВФ оприлюднив план, за яким він буде фінансувати Україну в рамках програми «Stand By», затвердженої Радою МВФ 18 грудня 2018 року.

Повідомляється, що в 2019 році Україна отримає два транші по $1,3 мільярда: 15 травня і 15 листопада.

Зазначено, що програма розрахована на 14 місяців і $3,9 мільярда, $1,4 мільярда Україна отримала в кінці грудня.

У програмі «Stand By» передбачено дві обов’язкові умови: збереження бюджетного дефіциту на рівні 2,3 % ВВП, а також збільшення ціни на газ до ринкового рівня.

За припущенням МВФ, Кабінет міністрів збільшить роздрібну вартість газу для населення ще на 15 % до 1 травня.

Наступним етапом планується підвищення ціни на газ до повної відповідності з ринковим рівнем з 1 січня 2020 року.