Розплата за бунти. Уряд Франції вирішив посилити покарання за масові заворушення — вся історія коротко

Французькі суди винесли вже більше тисячі вироків учасникам акцій протесту «жовтих жилетах», які тривають по всій країні з листопада 2018 року. Про це оголосив прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп. За весь час заворушень, за його словами, правоохоронні органи затримали 5,6 тисяч осіб.

Філіп також заявив про розробку законопроекту про посилення покарання за участь у несанкціонованих акціях, носінні на акціях масок, проведення погромів і зіткнення зі співробітниками правоохоронних органів. За його словами, документ буде готовий до початку лютого.

«Потрібно зберігати свободу маніфестацій у Франції, але потрібно карати тих, хто це право на маніфестації порушує. Ті, хто приходить на акції протесту у балаклаві і масках, сьогодні повинні платити штраф, а завтра це буде розглядатися як злочин», — заявив Філіп.

В даний час невідомо, які саме адміністративні порушення будуть визнані кримінальними злочинами.

Однак, за словами Філіпа, уряд запропонує створити базу, яку поліція буде вносити дані учасників заворушень, після чого їм заборонять брати участь у санкціонованих акціях протесту.

7 січня глава МВС Франції Крістоф Кастанер оголосив про нову стратегію протистояння несанкціонованих акцій протесту. Також він повідомив, що поліція буде оснащена новим обладнанням для розгону мітингувальників.

5 січня у Франції пройшла нова хвиля акцій протесту «жовтих жилетів». Вона складалася з двох заходів, на одному з яких між учасниками та працівниками правоохоронних органів сталися зіткнення. Відзначається, що протестувальники кидали в поліцейських каміння і пляшки, а ті у відповідь застосували сльозогінний газ і гумові кулі. Також протестувальники влаштовували погроми, палили автомобілі, увірвалися у двір будівлі міністерства по зв’язках з парламентом і підпалили там службові машини.

Під час заворушень 5 січня було затримано 345 осіб. Серед них виявився і професійний боксер Крістоф Деттин, який добровільно здався поліції після того, як його оголосили в розшук. Його звинувачують у побитті поліцейських на мосту Леопольд-Седар-Сенгор в Парижі. За словами самого Деттина, він напав на поліцейських із-за того, що вони застосували сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

Всього в цей день у заворушеннях по всій Франції брали участь близько 50 тисяч осіб. Акції пройшли в Парижі, Тулузі, Ліллі, Ренні, Руані, Нанті, Кані та інших містах.

Масові протести у Франції почалися 17 листопада через підвищення цін на паливо.

З початку 2018 року паливо у Франції подорожчало на 15% -23% порівняно з попереднім роком. Це було пов’язано з рішенням французьких влади підняти податок на 7,6 євроцента за літр дизельного палива та на 3,9 євроцента за літр бензину. Планувалося, що з січня 2019 року податок на паливо підніметься ще на 2,9 і, відповідно, 6,5 євроцента. Влада Франції вважають, що така міра повинна спонукати місцевих мешканців відмовлятися від використання особистих автомобілів, що в свою чергу позитивно позначиться на екології.

У масових мітингах беруть участь сотні тисяч людей по всій країні. Вони носять характерні жовті світловідбиваючі жилети, які, згідно з французьким законодавством, повинен мати кожен автомобіліст, тому в ЗМІ їх почали називати «жовтими жилетами».

Під час своїх акцій протестувальники перекривали рух автомобілів у містах, блокували автозаправки і паливні сховища. Крім того, вони громили магазини, підпалювали автомобілі і автопокришки.

6 грудня влада Франції прийняла рішення про мораторій на підвищення податків на паливо. Мораторій буде діяти протягом шести місяців. Проте акції протесту на цьому не завершилися — тепер протестувальники вимагають відставки президента Франції Емманюель Макрона і уряду країни.