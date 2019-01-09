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Заборонені фото реального СРСР.

09.01.2019

Запрещённые фото реального СССР.

Запрещённые фото реального СССР.

Так, друзі — сьогодні буде дуже крутий пост з фотознімками реальному житті в СРСР 1970-80-х років — тієї самої епохи, яку прихильники совка називають “золотим століттям” — мовляв, і наслідки руйнівної війни вже подолали, але і проклятий Горбачов ще не дотягнувся своїми руками і не почав розвал країни — жили чесно зате бідно, сміялися більше, ніж зараз, а ключі від вхідних дверей завжди зберігали під килимком.

Кілька слів про те — хто, як і навіщо знімав ці кадри. Більшість знімків, які я сьогодні вам покажу, зроблені радянським фотографом на ім’я Георгій Пінхасом. Георгій народився у Москві в 1952 році, і захопився фотосправою ще в школі. Після закінчення школи Георгій вступив до ВДІКУ, після закінчення якого працював на кіностудії “Мосфільм”, а також в якості незалежного фотографа. Оцінивши високий клас робіт Георгія Пинхасова, його запрошує Тарковський в якості фотографа для роботи над фільмом “Сталкер”, а ще Георгій Пінхасом — єдиний радянський і російський фотограф, який був прийнятий в легендарне фото-агенство Magnum.

Тут ще треба сказати, що “офіційні” вуличні фотографи в СРСР знімали зазвичай стереотипні постановки — пам’ятник Леніну, центальные проспекти і готелі, всякі там паради і так далі — знімати побутові замальовки ніж вважалося майже непристойним. Саме тому так мало збереглося кадрів реальної радянської життя. Георгій же знімав зовсім інше — все те, що відбувається навколо. Це заняття було небезпечним — такі фотографи періодично потрапляли до міліції за “підозрілу поведінку” — підозрілим був будь-яка людина з фотоапаратом, який фотографував не паради і не Леніна. Як сумно жартували фотографи тих років — “у нас куди не повернеш об’єктив, так обов’язково дістанешся або в державну таємницю, або в опорочування”.

Всі побутові знімки Георгія Пинхасова в СРСР були заборонені, і тільки після 1991 року стали з’являтися на виставках, а сьогодні я покажу їх і вам. Обов’язково заходьте під кат, пишіть вашу думку в коментарях, ну і додаватися в друзі не забувайте)

02. Радянський магазин, фотознімок називається “м’ясо привезли”. Власне, вже одна ця фотографія показує ставлення до людей і до торгівлі продуктами при “соціалізмі” — м’ясо просто звалили з фургона на якісь брудні картонки, і рубають сокирою прямо на землі. Зрозуміло, все це піде потім “зал” — тобто, простим покупцям з народу. Завідувачі магазином і продавці давно відклали для себе більш-менш пристойні шматочки, а в продаж підуть ось ці мерзлі кістки, січені сокирою прямо на землі.

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Запрещённые фото реального СССР.

03. Роботи по прокладці якийсь траншеї. Екскаватор, махенизация — ні, не чули. Навіщо вам екскаватор, якщо у вас Гагарін у космос полетів? Ви що, Гагаріна не поважаєте, чи що? Або екскаватор вам важливіше, ніж ракета? А ще зверніть увагу, що на задньому плані важким кайлом махає жінка — в СРСР, як відомо, існувало “рівноправність статей”, яка полягала головним чином у тому, що жінок могли залучати до важких робіт нарівні з чоловіками.

Запрещённые фото реального СССР.

04. “Консультант”. Просто дуже тужливий знімок з атмосферою безвиході. Ні, не даремно Георгія Пинхасова взяли в Magnum)

Запрещённые фото реального СССР.

05. Лікарі і рідня тягнуть хвору бабусю. Нормальні ноші? Ні, не чули. Навіщо вам носилки, якщо у вас є найбільша в світі атомна бомба, а? Уряд вам такий подарунок зробило, а ви ще якісь носилки хочете!

Запрещённые фото реального СССР.

06. Вокзал. Жебрак (судячи з усього, психічно нездоровий) просить на колінах милостиню. Таких кадрів ви ніколи не побачите в офіціозної радянської пресі — адже як відомо, в СРСР всі люди були багатими, здоровими і суцільно спортсменами. А безпритульних божевільних начебто Йосипа Бродського в СРСР теж як відомо не було — їх всіх швидко саджали в божевільні.

Запрещённые фото реального СССР.

07. Ще вокзал. Просто похмурий знімок з якоюсь горою сумок і валіз, яку пхає носильник.

Запрещённые фото реального СССР.

08. І це вокзал. Тут звертає на себе те, наскільки бідно (і часто не за розміром) одягнені всі люди на фото, а ще треба додати, що практично у всіх людей в СРСР у віці 55+ залишалося мало своїх зубів — від важкої роботи, неякісного харчування і поганої екології в містах.

Запрещённые фото реального СССР.

09. Краєвиди Батьківщини з Леонідом Іллічем на стінах, в брежнєвські роки такі графіті зустрічалися досить часто. Зверніть увагу, як дбайливо художник намалював усі п’ять зірок Героя СРСР на грудях у Брежнєва — як відомо, цей Гениалиссимус був єдиним на Землі Пятикраным Героєм СРСР, і за сумісництвом ще носієм приблизно сотні медалей і орденів. І що, ви ще не хочете жити під керівництвом настільки гідного людини? Жалюгідні, нікчемні люди.

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Запрещённые фото реального СССР.

10. Доминошная лавочка в одному з дворів, яку на цей раз окупували картярі. Як там співалося у відомій пісні — “молодим скрізь у нас дорога, старикам везде у нас почет”. “Пошана” полягав у можливості якось існувати на мізерну пенсію, а з розваг у людей похилого віку були, в основному, посиденьки на лавочках біля під’їзду, алкоголь та ось такі ігри.

Запрещённые фото реального СССР.

11. Для дітей у дворах були також створені всі умови — ось такі криві і скрипучі гойдалки. Зі свого дитинства я пам’ятаю тільки одні нормальні гойдалки — їх зробив у сімдесяті роки один дядечко для своєї доньки, а після катав на них і внучку. Гойдалки були класними — з підшипниками, ніколи не скрипіли. А всі “державне” було ось таким скрипучим гівном, як на фото.

Запрещённые фото реального СССР.

12. Паради, до речі, Георгій Пінхасом теж знімав — ось тільки робив це по-своєму. На цьому знімку Георгія радянський парад виглядає зовсім не як щось урочисте, а як якесь похмуре хода людей у формі.

Запрещённые фото реального СССР.

13. Тепеь моє улюблене — радянські алкоголіки. Ось просто геніальний кадр, зроблений швидше за все, на якомусь ринку, судячи з сачкам в пляшці — дядьки продають щось на зразок мотиля для риболовлі. Алкаші, не соромлячись, п’ють прямо на робочому місці — на столі стоїть початая пляшка і гранований стакан, мужики вже сьорбнули міцного і почали з’ясовувати стосунки. Ніякої міліції немає — алкашів, як правило, забирали у відділення тільки в крайньому випадку, а так до алкашне в СРСР було досить толерантне ставлення.

Запрещённые фото реального СССР.

14. І ось теж чудовий знімок — алконавты починають бійку прямо біля дверей магазину. Треба сказати, що в СРСР існував цілий пласт “магазинної п’яні” — які чи то з причини бідності, то через найжорстокішого контролю сімейного бюджету дружиною постійно валандалися біля дверей магазину, з тугою побитої собаки заглядаючи в очі проходять покупців, стріляючи дрібниця “поправити здоров’я” і періодично влаштовуючи ось такі бійки з колегами. Бійка, до речі, найчастіше закінчувалася загальним примиренням і грандіозною пиятикою.

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До речі, такого магазинного алкаша геніально зобразив Борислав Брондуков у фільмах “Афоня” і “Сто грам для хоробрості”.

Запрещённые фото реального СССР.

15. Ще один алкоголік — зовсім молодий хлопець, одягнений до речі в модні “шузи” на підборах, допився до положення риз і з’їхав спиною по побілці на підлогу, де і відпочиває. Антуражу знімку додають криві перила і обшарпані стіни під’їзду.

Запрещённые фото реального СССР.

16. І ще один дуже фактурний алкаш — який, судячи по зовнішньому вигляду, втік у п’яному стані з якоюсь будівництва.

Запрещённые фото реального СССР.

17. А це — розбір якогось конфлікту на радянській комунальній кухні — на тій самій, де люди жили дружно зате бідно” і клали ключі один одному під килимок. Якщо в розбір конфлікту підключили міліцію — то скоріше всього сталося щось серйозне — поножовщина або велика крадіжка. А ще зверніть увагу на зовнішній вигляд “щасливих радянських громадян” — жінки в СРСР вже до 60 років перетворювалися на щось безформне.

Запрещённые фото реального СССР.

18. Іноді радянські алкоголіки потрапляли в міліцію, де до них було приблизно таке ставлення. Одна жінка вже лежить на підлозі, другу радянський мент стусанами заганяє в “обезъянник”. Старший за званням цинічно курить сигарету, мовчки схвалюючи такі методи.

Запрещённые фото реального СССР.

19. І наостанок трохи пейзажів. Зупинка громадського транспорту. Прохання звернути увагу на зовнішній вигляд і форму одягу радянських жінок, а також на лежить поперек тротуару п’яне тіло — народ навколо не особливо звертає на нього уваги, наче так воно й повинно бути.

Запрещённые фото реального СССР.

20. Радянська інфраструктура. Ті самі жахливі радянські панельні квартали, де простий хлопець Женя Алкашин знайшов своє просте людське щастя.

Запрещённые фото реального СССР.

Ну як вам фото, що скажете? Хотіли б повернутися в такий СРСР?

 

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