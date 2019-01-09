Влада Туркменії зобов’язала держустанови закупити портрети з сивим президентом

Державні установи Туркменії, у тому числі школи, змінили портрети президента країни Гурбангули Бердимухамедова.

Як повідомляє кореспондент Азатлыка, у школах портрети були замінені в минулі вихідні. Оновлення портретів в держустановах Туркменії останнім часом носить систематичний характер, зазначає видання.

Всі приміщення держустанов, в тому числі школи, лікарні, санаторії, міністерства, хякимлики (адміністрації глав регіонів), місцеві органи самоврядування, правоохоронні органи, спортивні об’єкти та концертні зали, а також аеропорти і салони літаків повинні мати портрет президента країни.

У серпні президент Туркменістану Бердимухамедов став з’являтися на публіці з сивиною вперше з 2006 року, коли він став президентом. До початку виконання президентських повноважень він також був з сивиною, зазначає Азатлик.

Портрет сивого президента тепер коштує в Туркменії 5 манатів – близько 95 рублів, а президента з чорними волоссям – 4 маната – близько 76 рублів.

В кінці 2017 року кількох школярів в області заарештували за образу портрета президента. За твердженням джерела Азатлыка, учні отримали за 3-5 років тюремного ув’язнення.