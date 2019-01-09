Заборонені фото реального СРСР.

Так, друзі — сьогодні буде дуже крутий пост з фотознімками реальному житті в СРСР 1970-80-х років — тієї самої епохи, яку прихильники совка називають “золотим століттям” — мовляв, і наслідки руйнівної війни вже подолали, але і проклятий Горбачов ще не дотягнувся своїми руками і не почав розвал країни — жили чесно зате бідно, сміялися більше, ніж зараз, а ключі від вхідних дверей завжди зберігали під килимком.

Кілька слів про те — хто, як і навіщо знімав ці кадри. Більшість знімків, які я сьогодні вам покажу, зроблені радянським фотографом на ім’я Георгій Пінхасом. Георгій народився у Москві в 1952 році, і захопився фотосправою ще в школі. Після закінчення школи Георгій вступив до ВДІКУ, після закінчення якого працював на кіностудії “Мосфільм”, а також в якості незалежного фотографа. Оцінивши високий клас робіт Георгія Пинхасова, його запрошує Тарковський в якості фотографа для роботи над фільмом “Сталкер”, а ще Георгій Пінхасом — єдиний радянський і російський фотограф, який був прийнятий в легендарне фото-агенство Magnum.

Тут ще треба сказати, що “офіційні” вуличні фотографи в СРСР знімали зазвичай стереотипні постановки — пам’ятник Леніну, центальные проспекти і готелі, всякі там паради і так далі — знімати побутові замальовки ніж вважалося майже непристойним. Саме тому так мало збереглося кадрів реальної радянської життя. Георгій же знімав зовсім інше — все те, що відбувається навколо. Це заняття було небезпечним — такі фотографи періодично потрапляли до міліції за “підозрілу поведінку” — підозрілим був будь-яка людина з фотоапаратом, який фотографував не паради і не Леніна. Як сумно жартували фотографи тих років — “у нас куди не повернеш об’єктив, так обов’язково дістанешся або в державну таємницю, або в опорочування”.

Всі побутові знімки Георгія Пинхасова в СРСР були заборонені, і тільки після 1991 року стали з’являтися на виставках, а сьогодні я покажу їх і вам. Обов’язково заходьте під кат, пишіть вашу думку в коментарях, ну і додаватися в друзі не забувайте)

02. Радянський магазин, фотознімок називається “м’ясо привезли”. Власне, вже одна ця фотографія показує ставлення до людей і до торгівлі продуктами при “соціалізмі” — м’ясо просто звалили з фургона на якісь брудні картонки, і рубають сокирою прямо на землі. Зрозуміло, все це піде потім “зал” — тобто, простим покупцям з народу. Завідувачі магазином і продавці давно відклали для себе більш-менш пристойні шматочки, а в продаж підуть ось ці мерзлі кістки, січені сокирою прямо на землі.

03. Роботи по прокладці якийсь траншеї. Екскаватор, махенизация — ні, не чули. Навіщо вам екскаватор, якщо у вас Гагарін у космос полетів? Ви що, Гагаріна не поважаєте, чи що? Або екскаватор вам важливіше, ніж ракета? А ще зверніть увагу, що на задньому плані важким кайлом махає жінка — в СРСР, як відомо, існувало “рівноправність статей”, яка полягала головним чином у тому, що жінок могли залучати до важких робіт нарівні з чоловіками.

04. “Консультант”. Просто дуже тужливий знімок з атмосферою безвиході. Ні, не даремно Георгія Пинхасова взяли в Magnum)

05. Лікарі і рідня тягнуть хвору бабусю. Нормальні ноші? Ні, не чули. Навіщо вам носилки, якщо у вас є найбільша в світі атомна бомба, а? Уряд вам такий подарунок зробило, а ви ще якісь носилки хочете!

06. Вокзал. Жебрак (судячи з усього, психічно нездоровий) просить на колінах милостиню. Таких кадрів ви ніколи не побачите в офіціозної радянської пресі — адже як відомо, в СРСР всі люди були багатими, здоровими і суцільно спортсменами. А безпритульних божевільних начебто Йосипа Бродського в СРСР теж як відомо не було — їх всіх швидко саджали в божевільні.

07. Ще вокзал. Просто похмурий знімок з якоюсь горою сумок і валіз, яку пхає носильник.

08. І це вокзал. Тут звертає на себе те, наскільки бідно (і часто не за розміром) одягнені всі люди на фото, а ще треба додати, що практично у всіх людей в СРСР у віці 55+ залишалося мало своїх зубів — від важкої роботи, неякісного харчування і поганої екології в містах.

09. Краєвиди Батьківщини з Леонідом Іллічем на стінах, в брежнєвські роки такі графіті зустрічалися досить часто. Зверніть увагу, як дбайливо художник намалював усі п’ять зірок Героя СРСР на грудях у Брежнєва — як відомо, цей Гениалиссимус був єдиним на Землі Пятикраным Героєм СРСР, і за сумісництвом ще носієм приблизно сотні медалей і орденів. І що, ви ще не хочете жити під керівництвом настільки гідного людини? Жалюгідні, нікчемні люди.

10. Доминошная лавочка в одному з дворів, яку на цей раз окупували картярі. Як там співалося у відомій пісні — “молодим скрізь у нас дорога, старикам везде у нас почет”. “Пошана” полягав у можливості якось існувати на мізерну пенсію, а з розваг у людей похилого віку були, в основному, посиденьки на лавочках біля під’їзду, алкоголь та ось такі ігри.

11. Для дітей у дворах були також створені всі умови — ось такі криві і скрипучі гойдалки. Зі свого дитинства я пам’ятаю тільки одні нормальні гойдалки — їх зробив у сімдесяті роки один дядечко для своєї доньки, а після катав на них і внучку. Гойдалки були класними — з підшипниками, ніколи не скрипіли. А всі “державне” було ось таким скрипучим гівном, як на фото.

12. Паради, до речі, Георгій Пінхасом теж знімав — ось тільки робив це по-своєму. На цьому знімку Георгія радянський парад виглядає зовсім не як щось урочисте, а як якесь похмуре хода людей у формі.

13. Тепеь моє улюблене — радянські алкоголіки. Ось просто геніальний кадр, зроблений швидше за все, на якомусь ринку, судячи з сачкам в пляшці — дядьки продають щось на зразок мотиля для риболовлі. Алкаші, не соромлячись, п’ють прямо на робочому місці — на столі стоїть початая пляшка і гранований стакан, мужики вже сьорбнули міцного і почали з’ясовувати стосунки. Ніякої міліції немає — алкашів, як правило, забирали у відділення тільки в крайньому випадку, а так до алкашне в СРСР було досить толерантне ставлення.

14. І ось теж чудовий знімок — алконавты починають бійку прямо біля дверей магазину. Треба сказати, що в СРСР існував цілий пласт “магазинної п’яні” — які чи то з причини бідності, то через найжорстокішого контролю сімейного бюджету дружиною постійно валандалися біля дверей магазину, з тугою побитої собаки заглядаючи в очі проходять покупців, стріляючи дрібниця “поправити здоров’я” і періодично влаштовуючи ось такі бійки з колегами. Бійка, до речі, найчастіше закінчувалася загальним примиренням і грандіозною пиятикою.

До речі, такого магазинного алкаша геніально зобразив Борислав Брондуков у фільмах “Афоня” і “Сто грам для хоробрості”.

15. Ще один алкоголік — зовсім молодий хлопець, одягнений до речі в модні “шузи” на підборах, допився до положення риз і з’їхав спиною по побілці на підлогу, де і відпочиває. Антуражу знімку додають криві перила і обшарпані стіни під’їзду.

16. І ще один дуже фактурний алкаш — який, судячи по зовнішньому вигляду, втік у п’яному стані з якоюсь будівництва.

17. А це — розбір якогось конфлікту на радянській комунальній кухні — на тій самій, де люди жили дружно зате бідно” і клали ключі один одному під килимок. Якщо в розбір конфлікту підключили міліцію — то скоріше всього сталося щось серйозне — поножовщина або велика крадіжка. А ще зверніть увагу на зовнішній вигляд “щасливих радянських громадян” — жінки в СРСР вже до 60 років перетворювалися на щось безформне.

18. Іноді радянські алкоголіки потрапляли в міліцію, де до них було приблизно таке ставлення. Одна жінка вже лежить на підлозі, другу радянський мент стусанами заганяє в “обезъянник”. Старший за званням цинічно курить сигарету, мовчки схвалюючи такі методи.

19. І наостанок трохи пейзажів. Зупинка громадського транспорту. Прохання звернути увагу на зовнішній вигляд і форму одягу радянських жінок, а також на лежить поперек тротуару п’яне тіло — народ навколо не особливо звертає на нього уваги, наче так воно й повинно бути.

20. Радянська інфраструктура. Ті самі жахливі радянські панельні квартали, де простий хлопець Женя Алкашин знайшов своє просте людське щастя.

Ну як вам фото, що скажете? Хотіли б повернутися в такий СРСР?