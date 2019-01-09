Чому конфлікти народу з владою не ведуть до загальноросійському протесту

Недовіра і протест

В останні дні минулого року однією з найпопулярніших тем для обговорення стала доповідь групи експертів під керівництвом Михайла Дмитрієва про «осінньому переломі» в свідомості росіян. Автори доповіді спробували проаналізувати контекст і наслідки того зниження довіри до влади, про який політики і соціологи говорили протягом більшої частини року.

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Соціологічне дослідження в жовтні 2018 року з допомогою фокус-груп в декількох регіонах провела група соціолога і економіста Михайла Дмитрієва, психологів Анастасії Микільської та Олени Черепанової та економіста Сергія Беланівського. Група проаналізувала потреби росіян і прийшла до висновку, що населення більше потребує чесності, повазі й рівності всіх перед законом» ніж у матеріальних цінностях. Про це йдеться в підсумковій доповіді «Осінній перелом у свідомості росіян: швидкоплинний сплеск або нова тенденція».

Між тим, мені здається, що специфіка сучасної Росії полягає в тому числі і в тому, що «недовіру» і «протест» — явища практично не перетинаються і слабко пов’язані один з одним.

Найважливішими причинами зниження довіри до влади останнім часом виступали три фактори: пенсійна реформа, швидко проведена в середині літа; осінньо-зимові вибори, на яких кремлівські політтехнологи робили все від них залежне, щоб проштовхнути непопулярних кандидатів; і масові випадки кричуще зневажливого ставлення чиновників до людей, які в останні місяці стали з’являтися і обговорюватися майже щодня.

Зрозуміло, фоном для всіх цих подій було поступове погіршення умов життя простих росіян: до кінця року стали швидше рости ціни; влади анонсували підвищення ряду існуючих податків і введення декількох нових; кінець року був сповнений песимістичних прогнозів, пов’язаних зі зниженням ціни на нафту, торговими війнами і досить швидким погіршенням глобальної економічної кон’юнктури.

Між тим практично жодна з цих подій не стало причиною не тільки конфліктів, але і помітних протестів. Їх практично не було у зв’язку з пенсійною реформою; на узгоджені акції проти зростання цін на бензин часом не надходило жодного учасника; результати явно сфальсифікованих виборів у тому ж Приморському краї також не викликали ніяких акцій незгоди. Все це, на мій погляд, потребує осмислення.

При цьому протягом року дали про себе знати зовсім інші «больові точки», які спонукали людей виходити на вулицю, жорстко опонувати владі і починати серйозні кампанії в пресі, які змушували чиновників йти на поступки.

Масштабні конфлікти

Наймасштабнішим конфліктом населення і влади в 2018 році став конфлікт, який можна позначити як породжений деградацією довкілля. Запущений ще навесні проблемами підмосковних звалищ, він став протягом року практично загальноросійським. Підмосков’ї вирувало у зв’язку з невирішеністю «сміттєвої» проблеми; помітні спроби вивозити відходи в сусідні і навіть більш віддалені регіони сколихнули території від Володимира до Архангельська, де на протестній хвилі відбувся найбільший у цьому місті мітинг після розпаду СРСР.

У Владивостоці жителі все більш активно виступали проти вугільного «Терміналу Астаф’єва», із-за перевантаження вугілля в якому вугільна суспензія практично завжди знаходиться в міському повітрі; в Красноярську поновилися протести проти діяльності знаходиться прямо в межі міста Красноярського алюмінієвого заводу, з-за викидів якого в атмосферу в місті особливо висока онкологічна захворюваність (за останні чотири роки кількість хворих різними видами раку в Красноярську зросла більш ніж на чверть). Приклади можна продовжувати.

Влада не йшла на поступки: керівник Серпуховського муніципального району Олександр Шестун, який спробував приєднатися до протестів, був практично негайно заарештований і відправлений у СІЗО, після чого смітник, яку йому тимчасово вдалося закрити, знову запустили в експлуатацію. Однак немає сумніву в тому, що з настанням весни «сміттєва» тема виявиться чи не основною в російської регіональної політики.

Не менш істотним конфліктним потенціалом володіє і традиційне вже порушення реальних або уявних прав власності громадян у зв’язку з різного роду будівельними проектами. В минулому році активно обговорювалася тема московської реновації — аж до масових мітингів, які в Москві стали найбільшими з часів протестів 2011-2012 років. Восени цього року стався конфлікт в Кунцево, в ході якого громадяни будинків, передбачуваних до розселенню, кілька днів перешкоджали початку робіт, хоча в даному випадку у забудовника були присутні всі необхідні документи.

У багатьох регіонах країни серйозні конфлікти виникали навколо несанкціонованих будівель, які місцева влада збиралися знести, а також у зв’язку з кадастрированием земельних ділянок. Тема «ошуканих пайовиків» «засвітилася» на недавній прес-конференції президента Володимира Путіна — причому так, що незабаром послідувала відставка віце-губернатора Санкт-Петербурга Ігоря Албина.

Практично ніде подібні протести не привели, підкреслимо ще раз, до істотної зміни владою своєї позиції — і тому можна бути впевненим, що ми побачимо нові протистояння в новому році, причому, ймовірно, і такі, в яких місцевим чиновникам доведеться піти на поступки.

Варто також відзначити, що серйозним чинником, дратівливим населення, стають цілком конкретні прояви соціальної несправедливості, «помножені» на корупційну складову. Тут досить звернути увагу на випадок з відправкою в Туреччину дітей чиновників і силовиків з міста Клинці, що в Брянській області. В результаті десятиденного скандалу, в яку опинилася втягнута значна частина російської незалежної преси, мер міста особисто відшкодував суму, витрачену на поїздку.

Показово, що не менш (а швидше більше) обговорювався кейс волаючого розбазарювання бюджетних коштів з-за неконкурентною закупівлі «Росгвардией» продовольства у єдиного постачальника закінчився тим, що керівництво відомства уклала з тим же м’ясокомбінатом контракт ще на два роки. Інакше кажучи, у випадках, коли люди бачили, як йдуть «наліво» у них з-під носа гроші, які могли б піти на користь їх рідним і близьким, протестний потенціал був набагато більшим, ніж у випадку прямо їх не стосувалося крадіжки в сотні разів більш значних сум.

Початок локального об’єднання

Які висновки можна зробити з того, що ми спостерігали в минулому році? На мій погляд, вони досить очевидні. У Росії вкрай малі шанси на розвиток потужних протестних рухів в зв’язку з приводами, які так чи інакше стосуються всіх або більшості громадян. Очікуване підвищення податку на дизельне паливо на 4,7% викликало у Франції мало не революцію, підвищення ПДВ у Росії на 11% (ПДВ з 1 січня підвищили на 2 процентних пункти — з 18% до 20%, у процентному вирахуванні це дорівнює 11,1% — «МУ») не схвилювало майже нікого.

Те ж саме стосується і пенсійного віку, та багато іншого. Однак, як тільки порушуються права відносно вузьких груп, їх представники готові мобілізуватися досить активно, і боротися за свої права досить наполегливо. Причина, як я її бачу, полягає в тому, що за останні роки в Росії практично знищено суспільство в традиційному сенсі слова: індивідуально будь-яка мета у нас досягається легше, ніж колективно — і влада свідомо підтримує таку ситуацію, так як це передбачає, що з владою потрібно домовлятися (природно, до вигоди для чиновників). Саме тому вона ніколи не йде на поступки широким громадським рухам і самі такі рухи поступово зникають з банальної причини неефективності.

Однак те, що ми побачили в 2018 році — це початок процесу локальної консолідації, яка хоча і навряд чи перетвориться потім у загальнонаціональну, але може серйозно зіпсувати життя місцевим чиновникам. Саме за цим протестом, а не за абстрактними невдоволенням або розчаруванням я б уважно спостерігав у новому році. Хоч Росію і хочуть представити «єдиної», серйозний піднімається знизу протест навряд чи буде генеруватися питаннями, рівною мірою стосуються всіх громадян країни.