Росія прийняла від Лаосу 30 танків Т-34

МОСКВА, 9 січня. /ТАСС/. Три десятки танків Т-34 прибули в Росію, зробивши многомильное подорож по морю з Південно-Східної Азії. Міністерством оборони Лаосу в рамках військово-технічного співробітництва військовому відомству Росії передані 30 гусеничних машин у повністю справному стані. Про це повідомили в прес-службі Міноборони РФ, зазначивши, що техніка “до недавнього часу стояла на озброєнні армії Лаосу”.

“У ході проведеного В січні минулого року візиту міністра оборони РФ генерала армії Сергія Шойгу в Лаос були досягнуті домовленості про повернення танків Т-34 в Росію, – відзначили в російському військовому відомстві. – Техніка морським шляхом вже подолала понад 4500 тис. км і прибула до Владивостока. Далі залізничним транспортом вона буде доставлена в Московську область, місто Наро-Фомінськ”.

У Міноборони пояснили, що Т-34 по праву вважається кращим танком свого часу, їм встановлено “десяток рекордів, які, мабуть, вже ніколи не вдасться перевершити”. Серед них – досягнення по масовості випуску. В період з 1940 по 1946 рік було випущено понад 58 тис. одиниць цієї машини. Проте через сім десятиліть після закінчення Другої світової війни діючих зразків залишилося дуже мало.

Передану лаоської стороною техніку планується використовувати при проведенні парадів Перемоги в різних містах Росії, для оновлення музейних експозицій, а також для зйомок фільмів про Велику Вітчизняну війну.