У МВФ назвали головні загрози для виконання нової програми співпраці з Україною

Міжнародний валютний фонд оприлюднив аналітичний огляд до нової програми співпраці з Україною на суму 3,9 мільярдів доларів.

Згідно аналітичного огляду, з-за конфлікту на Донбасі і нестабільного зовнішнього середовища ризики реалізації програми залишаються досить високими. Крім того, виконання програми під загрозою у зв’язку з популістською політикою напередодні виборів або зміни курсу.

У той же час, зазначено, що ризики пом’якшені завдяки затвердженню бюджету на 2019 рік і значного зовнішнього фінансування, зокрема від Світового банку та Євросоюзу.

“Тим не менш, тверда політика влади щодо реалізації буде мати вирішальне значення для успіху програми”, – підкреслюється в документі.