Повінь – зміна системи

Menu
Close

У МВФ назвали головні загрози для виконання нової програми співпраці з Україною

09.01.2019

В МВФ назвали основные угрозы для выполнения новой программы сотрудничества с Украиной

Міжнародний валютний фонд оприлюднив аналітичний огляд до нової програми співпраці з Україною на суму 3,9 мільярдів доларів.

Згідно аналітичного огляду, з-за конфлікту на Донбасі і нестабільного зовнішнього середовища ризики реалізації програми залишаються досить високими. Крім того, виконання програми під загрозою у зв’язку з популістською політикою напередодні виборів або зміни курсу.

У той же час, зазначено, що ризики пом’якшені завдяки затвердженню бюджету на 2019 рік і значного зовнішнього фінансування, зокрема від Світового банку та Євросоюзу.

“Тим не менш, тверда політика влади щодо реалізації буде мати вирішальне значення для успіху програми”, – підкреслюється в документі.

Читайте також:   Ще на гривню дешевше: АЗС масово знижують ціни на паливо
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *