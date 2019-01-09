Творцеві генетично модифікованих дітей у Китаї загрожує смертна кара

Наукове співтовариство звинуватив його в корупції і хабарництві.

Британський генетик Робін Ловелл-Бедж вважає, що китайський вчений Хе Цзянькуй, який генетично модифікував людських близнюків, може бути засуджений до смертної кари.

Правда, вченого звинувачують не в редагуванні геному, а в корупції.

Провідний британський дослідник у сфері генетики, професор Робін Ловелл-Бедж, засудив “величезне его” і недосвідченість професора Хе, але сказав, що вважає правдою його заяви про редагуванні людського геному.

“Я майже впевнений, що він зробив це … Я не можу бути абсолютно упевнений, звичайно, але було б дивно, якби він цього не зробив”, – сказав він журналістам на одному із заходів в Лондоні.

За словами Ловела-Бэджа, цей експеримент міг підготувати грунт для нових вчених-індивідуалістів в Китаї, діючих поза звичайних обмежень щодо редагування генів людини, і, враховуючи негативну реакцію, навряд чи світ взагалі дізнається про них.

“Здається, що там легше там що-то зробити – менше перешкод, через які потрібно стрибати… Чим далі ви їдете від Пекіна, тим більше вам може зійти з рук. Це дійсно дикий Захід у Китаї”, – сказав він.

Тим не менш, відомо, що стосовно Хе проводиться перевірка. В даний час неясно, чи порушив Хе Цзянькуй якісь закони, але, враховуючи, що китайська влада проводить закрите розслідування, можливо, що повна картина так і не з’явиться. Існує ймовірність того, що розслідування, яке проводиться міністерствами науки і охорони здоров’я Китаю, може призвести до звинувачення його в корупції, і Ловелл-Бедж сказав, що, швидше за все, його колега опиниться у в’язниці.

Справа в тому, що вчений вдавався до допомоги профільних фахівців і, судячи з усього, платив їм не зі своєї кишені. Стаття про корупцію в Китаї передбачає вищу міру покарання – страту.