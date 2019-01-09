Долар на міжбанку після свят пробив психологічну позначку

Курс долара на міжбанківському валютному ринку після новорічних і різдвяних свят у вівторок, 8 січня, виріс на 27 копійок, до 28,07-28,04 грн. Як уточнив UBR.ua начальник управління дилінгових операцій «Райффайзен банку Аваль» Юрій Гріненко, таке подорожчання обумовлене більш швидким зростанням попиту, ніж продажі.

В свою чергу Національний банк України ще не виходив на міжбанк, хоча учасники ринку дуже сподіваються на його появу.

«Його ще не бачили на торгах, хоча фінансисти сподіваються на вихід регулятора. Також як він це робив перед триденними вихідними: за різними оцінками, НБУ продав на торгах $15-20 млн, і хоч трохи загальмував подорожчання долара. 4 січня його курс піднявся на 31 копійку, і закріпився в рамках 27,79-27,81 грн», – зазначають журналісти.

За даними ЗМІ, головними покупцями валюти в попередній торговий день, 4 січня, стали іноземці, які купували валюту для виведення дивідендів на батьківщину.

«Не виключено, що вони стимулюють попит і на початку цього тижня. Хоча фінансисти зможуть об’єктивно оцінити ситуацію лише ближче до середини торгів», – додає ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що курс долара може скласти 32 гривні.