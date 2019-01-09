Від наперстків до Томосу. Життєвий шлях бізнесмена Олександра Петровського, який допоміг створити ПЦУ

Під час церемонії підписання Томосу про автокефалію української православної церкви 5 січня в Стамбулі поруч з Петром Порошенком стояв відомий дніпровський авторитет Олександр Петровський (Нареклишвили).

Супутника президента України неодноразово називали кримінальним авторитетом на прізвисько «Нарік». Раніше він також був присутній разом з близьким до нього бізнесменом Емілем Арутюняном на прізвисько «Еміль» на першій службі ПЦУ в Андріївському храмі Києва, яку відслужив настоятель храму у Романкові Кончі-Заспи Богдан Гулямов. Останнього також називають «людиною Наріка».

Сам Олександр Петровський заперечує зв’язок із криміналом. Офіційно він не судимий. Після наших публікацій в мережі почалася ціла кампанія з відбілювання Петровського.

«Країна» ж з’ясувала докладну біографію авторитету і його друзів.

Після тренувань — розводили в наперстки

Олександр Володимирович Петровський народився 9 червня 1972 року в Грузії, в місті Руставі. І отримав при народженні ім’я Нареклишвили Олександра Томазовича. Втім, після народження його мати – Оксана Петровська з новим чоловіком Володимиром Петровським, переїжджає до Дніпропетровська. Там Олександр Нареклишвили навчається в школі, а після 8 класу надходить в Дніпропетровський індустріальний технікум. Ще школярем Олександр Нареклишвили почав займатися дзюдо у дніпровському спорткомплексі «Динамо» і досяг ступеня кандидата в майстри спорту до кінця 80-х.

Примітно, що саме епоха горбачовської «перебудови» — кінець 80-х став для майбутнього авторитетну людину своєрідним стартом у бізнесі. І попутно потрапив у поле зору міліції. В кінці 80-х міліція центрального дніпровського ринку «Озерка» зафіксувала групу молодих спортсменів, які «розводили лохів» в популярну тоді гру «наперстки». За зведеннями ринкового відділення міліції групу нібито очолював якийсь Олександр Нареклишвили по кличці «Нарік» або «Алеко».

В групу наперсточників, за даними зведень міліції, входили юні дзюдоїсти та боксери – Дато Суладзе по кличці «Дато», Сашко Євтушенко, Олег Панасенко, Рома Шовкопляс по кличці «Рома Луганський», Богдан Гулямов по кличці «Бодя», Валерій Гуляєв на прізвисько «Слон», Валерій Кондратьєв по кличці «Гастелло», Сергій Олійник на прізвисько «Умка», Саша Лісовенко, Саша Кавдакс по кличці «Штрек» і Альберт Колескор по кличці «Дурденок».

Список юних спортсменів, що підозрювалися дніпровським угрозыском в незаконних діях, наводимо докладно. Так як багато хто з колишніх юних бійців» через десятки років стали поважними бізнесменами, меценатами і сподвижниками, а також партнерами «Наріка» в комерційній діяльності. Багато прізвища з цього списку фігурують у новинах про прийняття Томосу.

З усіма членами зафіксованої міліціонерами групи наперсточників Саша «Нарік» — «Аліко» або навчався в технікумі, або тренувався дзюдо на «Динамо». Після «роботи» юна група спортсменів любила збиратися в ресторані готелю «Дніпропетровськ» і в одному з перших казино в Дніпрі – у готелі «Світанок».

Від наперстків до дружби з політиками і «схемами»

У 1989 році група «Наріка» за інформацією наших джерел у прокуратурі і поліції, нібито вирішила зайнятися більш серйозним бізнесом», цілком у дусі «перебудовних часів» — грабежами і вимаганням, яке тоді «модно» іменувалося «рекетом».

Жертвами юних рекетирів стали підприємці – кооператори, цеховики і звичайні торговці на ринку. Трохи пізніше – до 1990 року, молоді спортсмени звернули увагу на більш прибуткову галузь – ігровий бізнес і з’явилися як гриби після дощу відеосалони, в яких крутили піратські фільми з гундосым перекладом. Їх то і обклали даниною.

«Бойовий дух» в угрупованні підтримувався досить своєрідним способом – звичайним «гоп-стопом». Спортсмени зустрічали вечорами неподалік від ринку кооператорів і торговців з денною виручкою. І «ввічливо» пропонували ділитися «нетрудовими» доходами.

До початку 1993 року група «Наріка» — «Аліко» вже набрала силу і розвинулася настільки, що почала контролювати центр Дніпропетровська. У структуру групи входило кілька десятків барів і ресторанів, речовий ринок на стадіоні «Металург», велика частина «Озерки», що став до цього часу центральним ринком міста.

Також під «крило» групи потрапили всі нові «бригади» наперсточників, торговці «дурницею» і саморобної «ширкою» та «гвинтом», скупники золота, а також всі «кидали» — аферисти, які здійснювали шахрайські оборудки на «Озерці».

До цього часу група «Наріка» обзавелася підтримкою з боку традиційного криміналу – авторитету Тенгіза Суладзе, який відсидів 10 років, мав славу «правильним блатним» і мав вагу серед злодіїв у законі.

Джерела «Країни» в Дніпрі розповіли, що Олександр Нареклишвили деякий час нібито навіть представлявся сином Тенгіза Суладзе. Але в 1992 році Нареклишвили вирішив змінити прізвище, поміняв паспорт і став Олександром Володимировичем Петровським – на прізвище вітчима.

У 1993 році він потрапив у СІЗО (докладніше про цей епізод нижче), а після виходу на свободу одружився на Анжеліці Щербакової. У шлюбі народилися двоє дочок – Юлія і Богдана.

Тим часом у групі «Наріка» почалися зміни – лідер навів у своїх лавах «сподвижників» залізну дисципліну – вигнав тих, хто вживав наркотики, відверто «быковал» — публічно похваляючись «кримінальним» авторитетом.

До речі, з групи «сподвижників» Петровського пішли і люди, які, коли той перебував у СІЗО, почали піднімати голову і претендувати на лідерство. Тих, хто раніше «балувався гоп-стопами» — вуличними грабежами та розбоями, з групи теж вигнали. Замість «старих товаришів» в групу «Наріка» прийшли нові люди.

Головними умовами були відданість лідеру, здоровий спосіб життя, спорт і вміння «домовлятися» з владою і бізнесменами.

Незважаючи на виключення відверто кримінальних «бійців» з групи «Наріка, з поля зору кримінального розшуку та управління боротьби з організованою злочинністю Олександр Петровський так і не зник. Опера, як і раніше стежили за діяльністю підприємливого громадянина, підозрюючи його у створенні законспірованої організованого злочинного угруповання та розповсюдженні кримінального впливу не тільки на «тіньовий» світ Дніпропетровська, але й налагодженні зв’язків з авторитетами з інших областей та держав.

У числі партнерських і бізнес-зв’язків Олександра Петровського джерела «Країни» в Дніпрі назвали добру сотню відомих всій Україні бізнесменів і політиків.

Втім, за словами джерел «Країни» в поліції, силове крило у угрупування, мабуть, все ж залишилося. Саме з цим крилом нібито пов’язана одна з найкривавіших гангстерських воєн в Дніпрі.

Гангстерські війни і запасний плацдарм в Ізраїлі

До 1995 року кримінальна обстановка в Дніпропетровську загострилася. З ув’язнення після десяти років ув’язнення вийшов кримінальний авторитет, колишній смотрящий по Дніпропетровському регіону Олександр Мільченка на прізвисько Матрос. Поки «смотрящий» сидів, у Дніпрі увійшла в силу абсолютно нова хвиля угруповань – Наріка, Дагестанця, Казбеку, Сухаря і інших більш дрібних авторитетів. Цілком логічно, що старого дивиться по місту зовсім не влаштовував новий розклад. Тому незабаром після його звільнення в Дніпрі почалася справжня бійня. Авторитети і бригадири міських угруповань почали гинути як герої дитячої лічилки «9 негренят».

Першим помер Гурам Папиашвили по кличці Гіві – його застрелив 1 липня 1995 року невідомий прямо біля під’їзду будинку шістьма пострілами в голову з пістолета. Другим був застрелений, вже через два дні після першого вбивства, 3 липня 1995 року – «бригадир» на прізвисько Бай – Віктор Бай. 6 липня п’ятьма пострілами з пістолета ТТ був застрелений авторитет на прізвисько «Голуб» — Олександр Голуб.

Протягом кількох тижнів у різних районах міста було вбито ще кілька бойовиків з інших бригад. 5 вересня 1995 року розстріляли чеченського авторитета на прізвисько «Рамзан» — Молаева Рамзана. 16 вересня пострілом в голову був убитий авторитет «Німець» — Микола Аксьонов. Наступним загиблим від пострілу – 3 грудня 1995 року, став дагестанський авторитет «Мухтар» — Мухтар Магомедов.

Авторитетна людина з Дніпра Олександр Петровський не став винятком. 18 квітня 1995 року біля кафе «Камелія» кілер вистрілив у «Наріка» з пістолета ТТ, але промахнувся, влучивши йому в плече. 16 січня 1996 року Петровського переплутали з його охоронцем – Сергієм Астратенко. Охоронці застрелили з автомата Калашникова. Кілера трохи пізніше заарештували, але вже в СІЗО він помер при загадкових обставинах, так і не видавши імені замовника.

Олександр Петровський вжив заходів безпеки – обладнав свій двоповерховий будинок в Дніпрі на вулиці Рыбинской потужними стінами і відеокамерами, обзавівся професійними охоронцями. І став постійно змінювати маршрути пересувань і їздити на різних автомобілях, з яких склався цілий особистий автопарк. Також авторитетний чоловік поміняв прописку і обзавівся кількома квартирами в різних районах міста.

За інформацією «Країни», від кілерів Олександра Петровського врятувало знайомство з всесильним тоді в Дніпрі – головою Дніпропетровської ОДА Павлом Лазаренком.

Крім того, за словами джерел серед бізнесменів Дніпра, ще з 1994 року Олександр Петровський зумів налагодити співпрацю та партнерські бізнес-зв’язки з дніпровськими підприємцями з єврейської громади. Чималу допомогу у бізнесі, за словами підприємців, Олександр Петровський надав і самого Лазаренка. Бізнес є бізнес, і конфлікт між «свавільний» — Матросом і Петровським було залагоджено.

Але влітку 1997 року Павло Лазаренко був відправлений у відставку тодішнім президентом України Леонідом Кучмою. А представникові її інтересів у кримінальному світі – Матросу, довелося виїхати з Дніпропетровська. Втім, на кордоні з Угорщиною Матрос помер при загадкових обставинах. За однією з версій, саме Олександр Мільченко – Матрос, був неофіційним «чистильником» — ліквідатором Лазаренка, вбиваючи тих, хто чим-небудь заважав тодішньому главі області.

Мабуть, пам’ятаючи криваву бійню 1995 року, у 1998 році Олександр Петровський вирішив обзавестися запасним плацдармом в Ізраїлі і придбав віллу в Єрусалимі на вулиці Дискистрит, відкрив рахунки у місцевих банках і перевів основні фінансові активи за кордон. З тих пір негласний «сірий кардинал» Дніпра як мінімум кілька місяців у році живе в Ізраїлі.

Кримінальні справи Петровського припинені, свідки зникли

Власне, Олександра Петровського – Нареклишвили варто вважати рекордсменом за кількістю влучень, як його самого, так і його друзів в кримінальні зведення міліції, аналітичні довідки Губозу та відкритих кримінальних справ, у яких він і його друзі підозрювалися в різних злочинах. А також справжнім щасливчиком: в силу якихось обставин «Нарік», він же «Аліко» не був ні разу засуджений і не отримав судимість. Хоча за ґратами набиравшему обороти спортсмену з Дніпра побувати все ж довелося. Ось список кримінальних справ, в яких проходив підозрюваним Олександр Петровський.

На початку 1993 року Олександр Петровський був заарештований за підозрою у низці злочинів по розкраданню майна і нерухомості в особливо великих розмірах. Другий заарештованої у цій справі стала Ірина Самойленкова 1963 року народження з Дніпропетровська.

До суду так і не дійшла, кримінальну справу було припинено у жовтні 1994 року Петровський і Самойленкова були звільнені обласною прокуратурою з-під варти. А кримінальна справа щодо них було припинено співробітником прокуратури Цукановим та тодішнім прокурором області Ворсиновым.

У 1995 році щодо Петровського і його «товариша» Гуляєва було відкрито кримінальну справу № 83946 за ст. 206, частина 2 (в редакції КК 1960 року – Прим.Ред.) за підозрою в побитті підприємців Хухунайшвили і Самсоновою.

На початку 2000-х Петровському почали пригадувати справи, в яких його підозрювали з середини 90-х. 16 листопада 2000 року за підозрою у кількох кримінальних епізодах «бурхливих 90-х» Олександру Петровському суд обрав запобіжний захід – утримання під вартою. Однак Петровського в Дніпрі вже не було, тому його оголосили в розшук. Але вже в 2002 році прокуратура Дніпропетровської області перекваліфікувала кримінальну справу № 70011045, скасувала клопотання про залучення Петровського до кримінальної відповідальності і скасувала розшук.

У 2003 році відносно Олександра Петровського знову відкривають кримінальну справу — № 70011102 за ст. 144 ч. З КК України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Петровського підозрювали у викраденні і вимагання з підприємця Шагиняна 25 тисяч доларів у 1996 році. Кримінальну справу було об’єднано зі ще одним кримінальним випадком – Петровського підозрювали у вимаганні та загрози підприємцю Юрію Куриузову.

У 2004 році Петровського затримали по цій справі, але через кілька діб відпустили на свободу, а справу було припинено.

Шляхи і лабіринти української Феміди вигадливі і заплутані. У жовтні 2004 року прокуратура Дніпропетровської області знову оголосила Петровського в міждержавний розшук, його затримання було санкціоновано Індустріальним районним судом Дніпропетровська. Причому дані Олександра Петровського були передані в Інтерпол.

27 жовтня 2004 року Олександр Петровський був затриманий у селі Старі Маяки Одеської області разом зі своїм старим другом Сергієм Олійником по кличці «Умка». Умку – до речі, коронованого злодія в законі, розшукували за побиття співробітника «Беркута» Костюченко.

Петровського разом Олійником доставили до Дніпропетровська, де вони були поміщені під варту в ІТТ. Але вже 9 листопада обох випустили на свободу під підписку про невиїзд.

До речі, ще одну кримінальну справу, в якій підозрювали Олександра Петровського — № 70001092. Кримінальну справу було відкрито 08.02.2001 СУ УМВС України в Дніпропетровській області за ознаками частини 1 ст. 194 КК України за фактом внесення неправдивих даних в реєстраційні документи Петровського. Що дало йому, на думку прокуратури, привід незаконно отримати службовий закордонний паспорт. Згодом справу було також благополучно закрито.

Цікаво, що Олександра Петровського багато опитані «Країною» поліцейські пов’язують з убивством у 2006 році Максима Курочкіна на прізвисько Макс Скажений. «Макс Бєшений претендував на вотчину Петровського – ринок «Озерка». Його неодноразово попереджали, що «Нарік» ніколи не віддавав «свого» просто так, без наслідків. Але Шаленого не можна було зупинити, у себе в Москві він мав славу свавільний. У результаті його спочатку заарештували, а потім застрелили прямо у дворі Святошинського суду», — стверджують наші джерела.

У числі іншого правоохоронці розслідували причетність Олександра Петровського майже до десятки замовних вбивств. Втім, жодне з оперативно-розшукових справ за цими підозрами не було доведено до суду за відсутністю свідків, багато з яких потім зникали. Більшість ОРД так і залишилося лежати в надрах скасованого Губозу.

Правда, час від часу, про кримінальне минуле Петровського згадували. Наприклад, нинішній генпрокурор України Юрій Луценко в 2011 році заявив виданню «Дзеркало тижня» наступне: «Петровський, відомий у певних колах під ім’ям «Нарік», проходив за матеріалами МВС як лідер організованого злочинного угруповання. Пік активності цієї ОЗГ припадав на період 2000-2004 років. У 2005 році він залишив територію України, ряд членів його угруповання були затримані, а сама група була фактично розгромлена».

Бізнес-інтереси Петровського — від похоронних контор до нафтопродуктів і банків

Незважаючи на численні кримінальні справи, минулого відкриті відносно Олександра Петровського, і, безсумнівно, бурхливу діяльність в «лихі» 90-ті, авторитетна людина з Дніпра зараз є засновником доброго десятка благодійних товариств і допомагає спортсменам. Але не забуває і про бізнес. За інформацією джерел Країни, Олександр Петровський особисто, або через своїх рідних, друзів і близьких контролює цілий ряд компаній і холдингів.

Олександр Петровський заснував ТОВ «Останній шлях» — по інформації Країни, ця похоронна контора контролює більшу частину ритуальних послуг в Дніпрі. До речі, співзасновником Петровського в цій конторі є священнослужитель «нової» ПЦУ Богдан Гулямов.

Також до бізнес-імперії Петровського належить ТОВ «Дніпро-Інформ», знову ж таки з співзасновником Богданом Гулямовым. У свою чергу, «Дніпро-Інформ» заснував дочірню фірму – ТОВ «Нафтопром».

Дружина Олександра Петровського заснувала ТОВ «Піросмані», мати і дружина Олександра Петровського стали співзасновниками ТОВ «Аліна-А» — ресторан «Козацька фортеця», ТОВ «Слов’янський базар» (з іншими близькими до сім’ї співзасновниками). Крім цього – близький товариш і священик Богдан Гулямов з не менш близьким товаришем Петровського – Валерієм Кондратьєвим є засновником наступних підприємств : ТОВ «Баскетбольний клуб», ТОВ «СОІС» — співзасновником є батько Богдана Гулямова. Колишня дружина Богдана Гулямова — засновник ТОВ «Спортленд» і ТОВ «Інвест-відродження». Ще один друг Петровського — Юрій Гриньов є засновником ТОВ «Капітал».

Також у сферу бізнес-інтересів Олександру Петровському через його друзів, кумів та близьких на правах засновників та директорів входять підприємства — ТОВ «Шарк», спортивний комплекск «Заряддя», ТОВ «Заряддя», ТОВ «Ягуар СТГ», ТОВ «Христина», ТОВ «Аракс-Сервіс», ресторан «Оджах», Фонд «Придніпровський продовольчий банк», громадська організація «Козачий полк», ТОВ «Двий», ТОВ «Аннушка», ТОВ «Прайд», Благодійний фонд «Парадіз», «Рубікс-плюс», ТОВ «Забудовник», ТОВ «Днипроинвестбуд», ТОВ «Рубікс Ойл», ТОВ «Зв’язок +», ТОВ «Бізнес-Майстерня», АТЗТ «Соціум».

Також цікаво, що в 1998 році Петровському вдалося придбати та оформити на близьких у власність лінію з розливу мінеральної води «Царичанська — АТ КОРАСК». Директором виробництва став один Петровського – Валерій Кондратьєв.

Судячи зі списку фірм і їх засновників, очевидно, що старі товариші Олександра Петровського по раніше в «обоймі» авторитетну людину з Дніпра, який, за чутками, став одним з активних учасників (по фінансовій частині) установи нової української автокефальної церкви – ПЦУ і отримання нею Томосу.

Також він має тісні зв’язки з нардепом від БПП Павелко. Син останнього одружився на дочці Петровського.

Старі товариші — священнослужителі і бізнесмени

«Країна» також з’ясувала, ніж відомі товариші і друзі Олександра Петровського.

Священик Богдан Гулямов Святославович, 1970 року народження, в колі друзів має прізвисько «Бодя». Крім посту священнослужителя і настоятеля храму, займає посаду президента Дніпропетровської обласної федерації тенісу. Незважаючи на те, що офіційно Богдан Гулямов не судимий, у 2000 році відносно нього відкривалася кримінальна справа № 70001086 за ст. 145 КК України (в редакції 1960 року – Прим. ред.) – умисне знищення або пошкодження особистого майна громадян. Утім, кримінальну справу припинено.

Ще один близький товариш Олександра Петровського — Гуляєв Валерій Валерійович, 1972 року народження, на прізвисько «Слон». Тренер київської баскетбольної команди, не судимий. Але в 2002 році проти нього було порушено кримінальну справу № 70021023, в якому об’єднані кримінальну справу № 83946 за ст. 206 ч. 2 КК України (1960р.) — хуліганство, № 70001091 за ст. 222 ч. 1 КК України – незаконне зберігання, носіння або збут вогнепальної зброї, № 670050 за ст. 206 ч. З КК України хуліганство, підозрюваний у кримінальній справі № 70011102 за ст. 144 ч. З КК України – вимагання. У 2005 році кримінальні справи були припинені Бабушкинским райсудом Дніпропетровська.

Окремо варто згадати Сергія Олійника на прізвисько «Умка». Умка, за інформацією джерел Країни в поліції та в кримінальних колах, був коронований злодії в законі. «Коронування» старого товариша сталося не «поняттями» — Сергій Олійник, незважаючи на те, що стосовно нього також неодноразово відкривалися кримінальні справи за хуліганство, побиттю і вымогательствам, не сидів у в’язниці, крім короткочасних арештів. Як стверджують джерела Країни в кримінальних колах, «Умка» був коронований завдяки численним зв’язкам і фінансової підтримки Олександра Петровського. І служить своєрідним представником Петровського в кримінальному світі Дніпра, хоча насправді «котується» авторитет на кілька порядків нижче, ніж його давній друг і шеф.

Від наперстків до Томосу. Життєвий шлях бізнесмена Олександра Петровського, який допоміг створити ПЦУ оновлено: Січень 9, 2019 автором: Redactor