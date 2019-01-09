«Росава» Жеваго визнана банкрутом

Господарський суд Київської області визнав банкрутом ЗАТ «Росава» (належить нардепу Костянтину Жеваго і експлуатує «Білоцерківський шинний завод») та відкрив ліквідаційну процедуру. Про це повідомляє видання Finbalance з посиланням на постанову суду.

Згідно з судовими матеріалами, в грудні 2018 року Госпсуд Київської області отримав заяву Національного банку україни про визнання грошових вимог до заводу на 5,7 млрд грн.

В кінці квітня 2018 року загальні збори акціонерів «Росави» прийняло рішення про добровільне припинення товариства шляхом ліквідації. У компанії називали цей крок «реструктуризацією підприємства».

Після цього Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) публічно заявив про борг групи «Росава» перед збанкрутілим банком «Фінанси та кредит» (також належить Жеваго) у розмірі понад 2 млрд грн. ФГВФО підкреслював, що процес ліквідації ЗАТ «Росава» може призвести до блокування стягнення боргів в примусовому порядку. Перед цим суди винесли низку рішень, за допомогою яких «Росава позбулася поруки перед банком «Фінанси та кредит» за кількома кредитними договорами.

У листопаді 2018 року господарський Суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство «Росави» та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів про стягнення з неї 20,58 млрд грн заборгованості.

За даними Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, «Росава» також повинна 1,27 млрд грн боргу в якості податку.

Раніше SKELET-info повідомляв, що посадові особи банку «Фінанси та кредит» Жеваго до введення у фінансову установу тимчасової адміністрації вивели з нього близько 5 млрд гривень, надавши кредити ряду неплатоспроможних компаній.