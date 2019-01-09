Курили: чи готова Москва відповісти на жорстку переговорну тактику Японії?

Схоже, в Росії є елітна група, яка вважає, що чотири острови на околиці Імперії не повинні перекривати нібито потенційно великі торгові перспективи між двома країнами можна обміняти острова на торгівлю. Чи Так це і наскільки мають рацію ті, хто з занепокоєнням спостерігає за руками двох політичних гравців?

Японці — досить жорсткі перемовники, і намацавши слабке місце в позиції Росії, вони всіма силами навалилися на це місце і перехопили ініціативу. Тактика Японії в переговорах щодо Курил використовує класику переговорного торгу позиційної війни, коли спочатку виставляються підвищені вимоги, а потім під виглядом поступок від другорядної частини з них відмовляються в обмін на вимогу реальних поступок від Росії по головному питанню.

Тактика помилкових поступок виражається у заздалегідь оголошеному згоду Японії не вимагати від Росії компенсацій шести тисяч переселених з Курил японцям і у відповідь не вимагати компенсацій від Японії російським громадянам Курив при передачі островів від Росії до Японії. Фокус з практики НЛП кшталт «Вам як надіслати рахунок — поштою або по факсу?» Про те, що рахунок взагалі не треба надсилати, і розмови немає, це питання вирішене заздалегідь.

Оголошуючи заздалегідь свою переговорну позицію щодо Курил, Японія тисне на Росію, відрізаючи її можливість відмови від теми загрозою взагалі вийти з переговорів. Японія зрозуміла — Росія перебуває в такому слабкому переговорному положенні, що зараз саме час схилити керівництво приторгувати територією в обмін на обіцянки грошей (наприклад, 200 сміттєспалювальних заводів). Тим більше, що за продажем частини Курив логічно буде звичайна експансія японських ТНК на російську територію, і Росія і слова проти не скаже, бо змушена буде видавати усе це за успішні наслідки вдалої угоди. Адже не даремно Дмитро Пєсков оголосив про колосальний потенціал російсько-японських відносин. Ось цей потенціал і реалізується!

Японія зрозуміла — Росії важливий сам факт переговорів, і за їх збереження Росія готова платити. І тому прийняти наступальні кроки від Японії. Так зараз на Україні ВСУ віджимають так звану сіру зону — частина нейтральній території, щоб поліпшити свої переговорні і військові позиції. І Японія показує прекрасну обізнаність про слабкої і сильної сторони російської переговорної позиції. Всі заяви Абе — це частина процесу настання Японії на курильському напрямку, початого у впевненості, що Росія отмолчится і за замовчуванням потрапить у капкан згоди, з якого потім без скандалу і шкоди не вибереться.

Тактика помилкових поступок в повній мірі використовується Японією в переговорах щодо Курил, дозволяючи передбачувані російські пастки звернути проти самої Росії. Росія потребує демонстрації процесу переговорів? В проривах заради гучного піару? У грошах по Далекому Сходу? У демонстрації Китаю альтернативи відносин із ним у вигляді відносин з Японією? Ось вам ряд послідовних заяв, жодне з яких ви дезавуювати і спростувати не зможете, а після яких ваша позиція буде або продавлена, чи неконструктивною. У будь-якому випадку ви програєте. Чи приймаєте пропозиції, або зриваєте переговори і звинувачуєтеся в цьому.

Росія своїм мовчанням підштовхує Японію до тактики помилкових поступок, яка виражається в превентивному оголошенні своїх позицій, що подаються як кроки до компромісу, про який Росія так багато говорила сама. Тепер будь-яка відмова від компромісу принесе істотний дипломатичний шкоди, так як Росія показала здатність в останній момент обнулити всі попередні результати і таким чином всі переговори з нею не мають перспективи. На цей гачок Японія зловила Росію.

Питання — чи було це зроблено з відома Москви, чи ні? Узгоджені такі японські кроки чи не узгоджені? Чи відіграє Росія в піддавки, повністю засекретивши процес переговорів і досягнуті проміжні угоди? Адже не може бути, щоб така вигідна позиція не була прорахована російськими парламентарями і подарована Японії за необачність.

Такого бути не може, мидовские переговорники — не недосвідчені коммерсы, для яких підготовка до переговорів вичерпується проектом порядку денного та її погодженням з партнером. До підготовки російської переговорної позиції залучаються найкращі специ розвідок, Мзс, адміністрації президента, думських комітетів і міністерств уряду.

Російська позиція — це вивірена і дистильована тактика, прийнята з урахуванням безлічі факторів, Аж до того, що поступки Японії будуть сприйняті в світі — і в Китаї особливо — як слабкість стратегічного характеру (може, в силу цих переговорів Пекін і загальмував двостороннє співробітництво?). Навіть Білорусія це врахує. І особливо це врахують Україна і США в питанні Криму.

На цих напрямках домовленості з Японією обернуться Росії ускладненням всіх поточних процесів. У них зміниться контекст. Не розуміти цього російська сторона не може. Так навіщо ж вона йде на таке оформлення процесу переговорів? Сумарний результат можна буде назвати пірровою перемогою. Не кажучи вже про шкоду внутрішньому влади, який накладеться на пенсійну реформу і довгостроковий цінової новорічний стрибок.

Таке враження, що праві ті аналітики, які кажуть, що в Росії дуже хтось намагається створити політичну кризу. Бо він неодмінно виникне у випадку угоди з двох курильським островам. Ніякі промови Пєскова про те, що Росія виграє якісь бездонні перспективи, не допоможуть. У нинішній ситуації приймати рішення про угоду щодо Курил просто вкрай небезпечно. Розмін Криму на Курили — це не є та угода, на якій входять в історію тріумфаторами. Це угода, на якій всі колишні заслуги обнуляються і затьмарюються подальшим кроком.

Але таке враження, що за лаштунками курильського торгу вже всі рішення прийняті і ролі розписані. Сторони як би підіграють один одному і стурбовані лише тим, як тепер легалізувати угоду у себе на Батьківщині. Бо передача двох островів в обмін на мирний договір ні в Японії, ні в Росії не вважається відповідністю національним інтересам двох країн. Парламенти можуть і не ратифікувати. Японці хочуть отримати все, росіяни не хочуть віддавати нічого, і будь-яка напівзахід лише викличе гостру критику, а не згода сторін.

Мало укласти договір, треба ще хотіти і могти його виконати. А такої гарантії немає. Політичні еліти розколються і втратять консолідованість. І якщо в Японії все скінчиться черговий відставкою уряду, то в Росії процес може перерости взагалі в затяжну кризу влади. Я не дуже розумію, як можна віддати два острови без всеросійського референдуму, але, судячи з наявної ситуації, такі деталі для деяких політтехнологів не є перешкодою для територіальної поступки Японії.

Угода щодо Курил, якщо вона буде досягнута і проведена через парламенти, викличе довгострокові наслідки такого масштабу, що негатив від їх суми для Росії набагато перекриє позитив від угоди. Але складається враження, що це не враховується російською стороною, якщо та вирішить всерйоз піти на угоду. Аргументи Росії не озвучені. Те, що в загальних словах прозвучало у вигляді натяків і загальних слів, аргументами вважати не можна, і всі це розуміють.

Тобто від російської сторони ми бачимо величезну фігуру умовчання на тлі задоволеного потирання рук японською стороною. Чим ближче приїзд у Росію японського прем’єр-міністра для підведення підсумкової риси в супроводі повного мовчання та заохочувальних натяків ключових російських чиновників, тим гостріше розуміння, що на цій стадії переговорів тому вже не ходять.

І всі заяви Абе не випадкові і повністю узгоджені з позицією російської сторони. Японія робить свої кроки саме з урахуванням позиції Росії. Японці — люди, дуже ретельно враховують всі деталі і прораховують все далеко наперед. Будь ймовірна гостра реакція Росії, японці ніколи цього б не сказали. Адже за фактом Японії зрив переговорів зараз невигідний навіть сильніше, ніж Росії.

Загалом, сторонам вдалося заінтригувати всі експертне співтовариство і всі політичні сили, які спостерігають у світі за подіями. Як кажуть в Одесі, «продати» таке рішення курильського питання у себе на Батьківщині нікому не вдасться, а от чергу за боргами до Росії збільшиться в два рази. І умови будуть в два рази жорсткіше. А ціна в два рази вище.

Що станеться насправді, світ побачить після 21 січня, коли Абе приїде в Москву на заключний, як він каже, етап переговорів. Тоді і буде момент істини, і з’ясується, чому Москва мовчить і для чого натякає Японії про можливі поступки. І праві були ті, хто дуже насторожений всім, що відбувається: і тим, як організовані ці переговори, і тим, як проходять проміжні етапи.

Буде це поступка і здача суверенітету щодо чотирьох островів, чи буде це демонстрація недоторканності суверенітету, незважаючи ні на які труднощі, мир на цій розвилці вибере одну з доріг, по якій піде глобальна політика. Будуть говорити або зі слабкою, або з сильною Росією. І вибирати цю дорогу буде саме Москва. Від її вибору зараз і залежать підсумки переговорів з Токіо.