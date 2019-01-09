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“Вище 28 гривень”. НБУ не зміг зупинити ривок курсу долара в перший тиждень року

09.01.2019

"Выше 28 гривен". НБУ не смог остановить рывок курса доллара в первую неделю года

Валюти тотально не вистачало, так що ринок дуже швидко проскочив 20 копійок вгору, і більшість угод укладалася вище 28,0 грн/$.

Після свят співпало відразу три фактори:

  • Нерезиденти продовжували скуповувати долар під виведення капіталів на батьківщину, як на початку кожного місяця.
  • Банки купували валюту для поповнення своїх кас готівкою. Населення почало активніше скуповувати готівковий долар.
  • Експортери не поспішали конвертувати в гривню валютну виручку. Підприємства отримали великі виплати по ПДВ в кінці грудня, і не відчувають потреби в гривневому ресурсі.

І, як звичайно, все це можна помножити на спекулятивний чинник, який завжди тисне на ринок, і стимулює банки до розгойдування курсу.

“Курсовим маркером сьогоднішнього дня стало переважання попиту на валюту з боку нерезидентів та імпортерів над її пропозицією. Що спровокувало ріс котирувань долара вище за психологічну позначку 28 грн./$ і активізувало спекулятивну гру на підвищення, підхоплену готівковим ринком”, – узагальнив оцінку директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Нацбанк намагався вирівняти ситуацію: за різними оцінками, продав сьогодні на міжбанку близько $20 млн. Операції проводилися за 28,05 грн/$.

Слідом за міжбанком виросли і готівкові курси долара. Якщо в п’ятницю, 4 січня, середній курсової діапазон на продажу долара людям знаходився в межах 28,0-28,10 грн/$, то сьогодні в рамках 28,10-28,20 грн/$.

Завтра фінансисти допускають подальше подорожчання безготівкового долара. Олег Курінний, наприклад, чекає міжбанківську торгівлю в рамках 28,0-28,10 грн/$, і колеги з ним солідарні.

“Швидше за все, 9 січня міжбанк буде відкриватися в рамках 28,0-28,10 грн/$. За рахунок відкладеного з понеділка пропозиції повинні вирости валютні продажу. Однак і попит може збільшиться, адже сьогодні скупилися не все: багато хто не люблять резервувати гривню з п’ятниці. Так що поки складно передбачити співвідношення сил, і вирахувати тренд. Неоднозначний день”, – резюмував Юрій Гріненко.

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