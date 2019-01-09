“Вище 28 гривень”. НБУ не зміг зупинити ривок курсу долара в перший тиждень року

Валюти тотально не вистачало, так що ринок дуже швидко проскочив 20 копійок вгору, і більшість угод укладалася вище 28,0 грн/$.

Після свят співпало відразу три фактори:

Нерезиденти продовжували скуповувати долар під виведення капіталів на батьківщину, як на початку кожного місяця.

Банки купували валюту для поповнення своїх кас готівкою. Населення почало активніше скуповувати готівковий долар.

Експортери не поспішали конвертувати в гривню валютну виручку. Підприємства отримали великі виплати по ПДВ в кінці грудня, і не відчувають потреби в гривневому ресурсі.

І, як звичайно, все це можна помножити на спекулятивний чинник, який завжди тисне на ринок, і стимулює банки до розгойдування курсу.

“Курсовим маркером сьогоднішнього дня стало переважання попиту на валюту з боку нерезидентів та імпортерів над її пропозицією. Що спровокувало ріс котирувань долара вище за психологічну позначку 28 грн./$ і активізувало спекулятивну гру на підвищення, підхоплену готівковим ринком”, – узагальнив оцінку директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Нацбанк намагався вирівняти ситуацію: за різними оцінками, продав сьогодні на міжбанку близько $20 млн. Операції проводилися за 28,05 грн/$.

Слідом за міжбанком виросли і готівкові курси долара. Якщо в п’ятницю, 4 січня, середній курсової діапазон на продажу долара людям знаходився в межах 28,0-28,10 грн/$, то сьогодні в рамках 28,10-28,20 грн/$.

Завтра фінансисти допускають подальше подорожчання безготівкового долара. Олег Курінний, наприклад, чекає міжбанківську торгівлю в рамках 28,0-28,10 грн/$, і колеги з ним солідарні.

“Швидше за все, 9 січня міжбанк буде відкриватися в рамках 28,0-28,10 грн/$. За рахунок відкладеного з понеділка пропозиції повинні вирости валютні продажу. Однак і попит може збільшиться, адже сьогодні скупилися не все: багато хто не люблять резервувати гривню з п’ятниці. Так що поки складно передбачити співвідношення сил, і вирахувати тренд. Неоднозначний день”, – резюмував Юрій Гріненко.