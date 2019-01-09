Там мають намір побудувати різні об’єкти інфраструктури для американських і японських військовослужбовців.

Влада Японії вирішила купити безлюдний острів Магэ на південно-заході країни для проведення спільних з ВМС США навчань за участю палубних літаків і авіаносців.

За даними ЗМІ, островом практично повністю володіє приватна девелоперська компанія з Токіо. Угоду планують укласти вже на поточному тижні, а Міноборони Японії отримає землю до кінця березня.

Там мають намір побудувати різні об’єкти інфраструктури для американських і японських військовослужбовців.

За інформацією співрозмовників видання, вартість покупки складе 16 млрд ієн ($147 млн).

Рішення про покупку острова пов’язано з тим, що вчення супроводжуються сильним шумом. Це викликає невдоволення місцевих жителів.