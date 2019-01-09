В Одесі начальника дільничних затримали на хабарі в 300 тисяч

У вівторок, 8 січня, пізно ввечері в Одесі співробітниками СБУ був затриманий при отриманні хабара в 300 тис. грн. начальник служби дільничних Шевченківського відділу поліції.

В даний час тривають слідчі дії.

Це вже друге резонансне затримання за останній рік у цьому райвідділі.

У травні 2018 року силовики викрили там групу поліцейських, які налагодили схему вимагання грошей у бізнесменів. “На гарячому” було затримано виконувача обов’язки начальника Шевченківського відділення поліції, його заступник, а також заступник сектора превенції при отриманні понад 23 тис. грн. неправомірної вигоди.

За даними розслідування, фігуранти протягом 2017-2018 років налагодили систематичний збір хабарів від підприємців.