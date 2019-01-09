Повінь – зміна системи

Menu
Close

Представники Канади та КНДР провели таємні переговори

09.01.2019

Представители Канады и КНДР провели тайные переговорыНа переговорах не зачіпали питання нормалізації відносин двох країн.

За даними телеканалу, Канаду відвідала північнокорейська делегація з п’яти осіб для зустрічей з канадськими офіційними особами.На них обговорювали ядерну програму КНДР і права людини.

Хто став ініціатором зустрічей – не повідомляється, але відомо, що на переговорах не зачіпали питання нормалізації відносин двох країн – країни розірвали дипломатичні відносини в 2010 році і Канада вводить санкції проти КНДР.

Нагадаємо, що журналісти дізналися, що лідер КНДР Кім Чен Ин таємно відправився на поїзді в Китай.

Читайте також:   Загрози силам США поблизу Кіркука немає, заявили в Пентагоні
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *