З-за сильних снігопадів в Європі загинули 13 людей

Погода в Європі продовжить погіршуватися.
За останній тиждень із-за сильних снігопадів в ряді країн Європи загинули 13 осіб.
Відзначається, що заручниками сильних снігопадів стали тисячі жителів гірських районів Австрії і сусідньої Баварії. 11 альпіністів чотири дні були заблоковані в одному з котеджів в горах без електрики і майже без їжі.
За прогнозами синоптиків, у найближчі дні погода буде тільки погіршуватися. Нові снігопади очікуються на півдні і сході німеччини.
В аеропортах Нідерландів через негоду було скасовано близько 25% авіарейсів.
Снігопади також паралізували столицю Греції Афіни. Багато шкіл у самому місті й околицях закрилися через негоду.
Раніше повідомлялося, що через сходження лавини в Альпах загинули сім чоловік.