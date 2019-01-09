З-за сильних снігопадів в Європі загинули 13 людей

Погода в Європі продовжить погіршуватися.

За останній тиждень із-за сильних снігопадів в ряді країн Європи загинули 13 осіб.

Відзначається, що заручниками сильних снігопадів стали тисячі жителів гірських районів Австрії і сусідньої Баварії. 11 альпіністів чотири дні були заблоковані в одному з котеджів в горах без електрики і майже без їжі.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні погода буде тільки погіршуватися. Нові снігопади очікуються на півдні і сході німеччини.

В аеропортах Нідерландів через негоду було скасовано близько 25% авіарейсів.

Снігопади також паралізували столицю Греції Афіни. Багато шкіл у самому місті й околицях закрилися через негоду.

Раніше повідомлялося, що через сходження лавини в Альпах загинули сім чоловік.