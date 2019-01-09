Кім Чен Ин виїхав з Китаю на власному бронепоїзді

Кім Чен Ин покинув Пекін після обіду з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Поїзд лідера КНДР Кім Чен Ина покинув Пекін після його дводенного візиту в Китай. Про це в середу, 9 січня.

Відзначається, що поїзд повинен прибути в столицю Північної Кореї Пхеньян зранку 10 січня.

Перед від’їздом Кім Чен Ин пообідав з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном. Подробиці цих переговорів не розголошуються. Відомо, що зустріч тривала годину.

Після переговорів Сі Цзіньпін дав урочистий прийом для Кім Чен Ина, у якого був день народження 8 січня. Йому виповнилося 35 років.