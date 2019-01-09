Працівників «Укрпошти» спіймали на контрабанді цигарок

Мікроавтобус «Укрпошти» на кордоні з Польщею затримали через виявлення контрабанди сигарети з України в зону ЄС. Як повідомив журналіст Іван Спринский на своїй сторінці в Facebook, інформація є неофіційною — в компанії досі не було офіційного коментаря.

У свою чергу журналіст Євген Плинский на своїй сторінці в Facebook уточнив, що інцидент стався 5 січня. Так, польські митники затримали в пункті пропуску «Шегині» фірмовий бус «Укрпошти» в якому під виглядом посилок на експорт з України виявилися ящики з цигарками.

За його даними, сигарети були запаковані в посилки ще в Києві, і якщо це так, то поляки ковырнули не разову підміну, а системний канал контрабанди підакцизних товарів, що перевозяться поштовою службою.

«Дивно що ця інформація не викликала шум у ЗМІ, адже «Укрпошта» — член «Всесвітнього поштового союзу» і національний поштовий оператор причетність якого до контрабанді — кидає пляму на всю країну і ставить під сумнів її прозорість і бездоганність», — зазначив Плинский.

Також у журналіста викликав питання чому львівська митниця, на відміну від польської, цей вантаж чомусь не помітила.

«Під пломбою «пошта» товар незаконно переміщується через кордон все частіше і частіше. І тут варто сказати, що ініціатива Мінфіну посилити правила гри для поштових операторів з 2019 року провалилася саме з-за «Укрпошти» яка заблокувала введення з цього року електронних реєстрів одержувачів і статус податкових агентів для всіх операторів доставки», — додав Плинский.

У той же час генеральний директор «Укрпошта» Ігор Смілянський в коментарі до посту журналіста заявив, що ведеться розслідування, і всі винні понесуть покарання.

«Такі дії однозначно ставлять пляма на компанії і повірте винним (у рамках закону) мало не здасться. Зрозуміло, що функції прокурора я на себе брати не збираюся, але все, що можна буде зробити з нашого боку, зроблю», — повідомив Смілянський.

Як повідомляв SKELET-info, в минулому році 32 працівники «Укрпошти» отримали більше мільйона гривень зарплати. До цього стало відомо, що Міністерство інфраструктури уклало трирічний контракт зі Смілянським, щомісячний посадовий оклад якого становить 744 600 грн, плюс 15% надбавка і премія.

Крім того перший заступник генерального директора «Укрпошти» Олександр Чернявський заявив про критичний стан підприємства.