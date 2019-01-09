Новий Фірташ. Хто такий Павло Фукс і які до нього питання у ГПУ

Можливо, саме Павлу Фуксу доручена роль, яку зараз виконував би Дмитро Фірташ, якщо б не нудився вже п’ятий рік у Відні під підпискою про невиїзд, пише ГК.

Останнім часом в повідомленнях ЗМІ часто з’являється прізвище бізнесмена Павла Фукса.

Так, вчора видання «Обозреватель» з посиланням на власні джерела повідомило, що Фукс був затриманий 7 січня в мексиканському аеропорту Канкун. При чому затриманий не один, а в компанії парламентарія від «Народного фронту» Андрій Іванчук. Останнього, нібито, відразу відпустили, а ось Фукс чекає рішення суду.

Правда, на наступний день Фукс назвав повідомлення про своє затримання «фейком». Бізнесмен підтвердив, що знаходиться зараз на території Мексики, але запевняє, що у нього не було проблем з прикордонниками.