У Франції затримали чемпіона з боксу за побиття жандармів на акціях жовтих жилетах

У Франції затримали дворазового чемпіона країни з боксу в першій важкій вазі Крістофа Деттенже. Його помістили під варту 7 січня за звинуваченням у побитті жандармів в ході акцій протестів “жовтих жилетах” в Парижі.

Два дні тому на відео влучив момент, коли 37-річний Деттенже б’є правоохоронця в ході акцій “жовтих жилетах” на мосту недалеко від будівлі Нацзборів. Джерела “France 2” у поліції стверджують, що в його рукавичках був свинець.

У мережу потрапило та іншого відео, на якому чоловік, схожий Крістофа Деттенже, ногами б’є жандарма, що лежить на землі. Останнім видали лікарняний на два тижні.

Крістоф Деттенже в 2007 і 2008 році став чемпіоном Франції з боксу у ваговій категорії до 91 кг За даними спортивної газети l’equipe, спортсмен завершив кар’єру в 2013 році.

Після інциденту на акції “жовтих жилетах” боксер записав відео, де він розповів, що брав участь у всіх восьми акціях “жовтих жилетах” і постраждав про сльозогінного газу. “Так, я неправильно відреагував, але я захищав себе”, – сказав спортсмен. Він також сказав, що протестують заради майбутнього своїх дітей”, не є ні прихильником вкрай правих, ні прихильником вкрай лівих. В понеділок поліція почала його допитувати. Він був оголошений у розшук і сам прийшов у поліцію.