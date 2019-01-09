У Норвегії викрали дружину мільйонера

Зловмисники вимагали викуп і висунули загрози.

У Норвегії викрали дружину одного з найбагатших людей країни Тома Хагена. Зловмисники вимагали викуп і висунули загрози, повідомляє з посиланням на правоохоронців у середу, 9 січня, видання VG.

Зазначено, що дружина норвезького мільйонера – 68-річна Ганні-Елізабет Фалкевик-Хаген – зникла 31 жовтня зі свого будинку в Леренскуге. За даними видання, можливі викрадачі вимагали викуп у розмірі 9 млн євро в криптовалюте.

“Вимога про виплату суми, що дорівнює приблизно 85,9 мільйона крон, після зникнення 68-річної жінки дозволяє поліції зробити висновок про те, що мова йде про викрадення заради викупу”, – йдеться в повідомленні.

У той же час поліція порадила сім’ї не виконувати вимоги про викуп.

Як зазначається, правоохоронці здійснили екстрені заходи для пошуку жінки в обстановці найсуворішої секретності, про обставини справи стало відомо тільки зараз, оскільки був ризик піддати життя і здоров’я жінки небезпеки у разі розголошення факту викрадення.

За даними видання, протягом 10 тижнів відомостей про жінку не надходило. Між тим пошуки вели не тільки поліція, але також кримінальна поліція, Європол та Інтерпол. Тепер же видання повідомило про те, що мати трьох дітей і бабуся зникла з власного будинку, де були виявлені сліди злому та відсутнє відеоспостереження.