Пов’язана з «Трейд Коммодити» фірма поставить військовим ДТ за завищеними цінами

Міністерство оборони України 4 січня провело перший в 2019 році великий тендер на закупівлю дизельного палива для потреб українських військових. Оборонне відомство вирішило закупити 15,588 тис. тонн арктичного дизеля для п’яти військових частин у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та Миколаївській областях. Очікувана вартість закупівлі була встановлена на рівні 482,298 млн грн, повідомляє галузеве видання EnKorr.

Участь у тендері взяли ТОВ «Нафтотрейд-капітал», торговий дім «Сокар Україна», ПП «Окко Контракт» і тісно пов’язане зі скандальною фірмою «Трейд Коммодити» ТОВ «Торум». В результаті довгих торгів чого фаворит тендеру – «Торум» – зі стартовою позначки в 482,3 млн грн був змушений опуститися до 426,818 млн грн, після чого його пропозицію було визнано кращим.

Компанія запропонувала паливо по 27 381 грн за тонну, що на 1000 грн дорожче ринкової вартості палива.

“За даними “Консалтингової групи А-95″, 4 січня середня по країні ціна зимових марок дизпалива становила 25 010 грн/т. З урахуванням премії за якість арктичної марки в розмірі $50/т, поточна ринкова ціна закуповуваної оборонним відомством марки палива становить близько 26 385 грн/т”, – зазначає ЗМІ.

В документації переможця тендеру фігурують сертифікати відповідності на дизельне паливо двох НПЗ – Кременчуцький («Укртатнафта») з Полтавської області, та Мозирського – з Білорусі.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Торум» виграв тендер Міноборони на постачання 75 тисяч тонн пального.

Нагадаємо, «Трейд Коммодити» і ще 32 українські компанії потрапили в топ 5000 найбільш динамічно розвиваються компаній Європи за версією журналу Inc. Також відомо, що партнер нардепа Олександра Грановського бізнесмен Андрій Адамовський є інвестором даної компанії.