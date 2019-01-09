У Канаді готують нові санкції проти Росії

У МЗС Канади створили спеціальний підрозділ, який займається впровадженням санкцій.

За словами посла, Канада залишається одним з лідерів серед країн, які активно використовують інструмент санкцій.

“На даний момент перелік канадських санкцій, накладених на росіян і сепаратистів зі сходу України та Криму, є досить довгим. Канада залишається одним з лідерів серед країн, які активно використовують інструмент санкцій, але ми знаємо, що наші канадські колеги серйозно думають про нові кроки в цьому напрямку”, – зазначив він.

Шевченко додав, що нещодавно прийнятий “закон Магнітського” зможе полегшити введення нових санкцій посилити тиск на РФ.

“Ми дуже розраховуємо, що цей закон дозволить посилити тиск на тих росіян, які брали участь у незаконних кримінальних процесах проти українських політичних в’язнів, до переслідування кримських татар та ін. Думаю, є велика ймовірність, що ми побачимо більше санкційного тиску з боку Канади в цьому році”, – підкреслив посол.

За його словами, в Міністерстві закордонних справ Канади створили спеціальний підрозділ, який займається впровадженням санкцій.

Нагадаємо, Канада вимагає від Російської Федерації повернути захоплені українські військові кораблі.