Ракетний есмінець «Сєвєроморськ» ВМФ Росії увійшов у Чорне море

Ракетний есмінець відносять до основної ударної сили ВМФ РФ у далекій морській зоні.

У середу вранці в Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту Російської Федерації – ракетний есмінець “Сєвєроморськ” (бортовий номер 619).

Про це повідомив у своєму мікроблозі Twitter морський споттер протоки Босфор Йорук Изик, опублікувавши відповідні фото.

Великий протичовновий корабель “Сєвєроморськ” габаритами 163х19 м був закладений в Калінінграді влітку 1984 року, 31 рік тому він увійшов до складу ВМФ СРСР. Склад екіпажу – 293 людини. Раніше носив назву “Сімферополь”.

Як зазначив у Фейсбуці керівник моніторингового проекту “Майдан закордонних справ” Андрій Клименко, вперше за час окупації Криму в чорноморську акваторію увійшов не просто десантний корабель іншого флоту РФ, ніж Чорноморський (десантні кораблі інших флотів РФ постійно використовуються для перевезень з Криму і Новоросійська в Сирії), а корабель, який відносять до основної ударної сили ВМФ РФ у далекій морській зоні.

“Моніторингова група “Майдану закордонних справ”, “Інституту Чорноморських стратегічних досліджень” та редакції BlackSeaNews повідомляє про дуже цікаву подію: Вранці 9 січня 2019 в Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ – протичовновий ракетний есмінець “Сєвєроморськ” (619), проект “Фрегат”, за класифікацією НАТО – Udaloy”, – написав він.