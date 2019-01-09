Поліція встановила особу вбивці дівчини, яку він кинув у смітник у валізі

4 січня у Дніпрі в одному із сміттєвих баків на проспекті Героїв, бездомний знайшов чемодан, в якому знаходився труп дівчини.

Надалі з’ясувалося, що загиблу звали Дарія Білоус, на момент смерті їй було 19 років. Дівчина з Новомосковського району, в Дніпро переїхала тоді, коли поступила в коледж на 12-му кварталі. Жила в гуртожитку, і з моменту приїзду в місто перебувала під опікою місцевих соціальних служб. Її батьків позбавили батьківських прав після того, як дівчину зґвалтували в 17 років.

Стало відомо, що Новий рік дівчина відзначала в Києві, в четвер — 3-го січня — вона в останній раз вийшла на зв’язок, повідомивши, що з нею все добре і вона їде додому. Вже на наступний день її телефон був відключений. З ким вона святкувала, в якій компанії поверталася додому і куди пішла по приїзду — ніхто не знає.

Поки вбивця не затриманий, але встановлено особу, яка, можливо, причетний до даного злочину. Про це сайту «Дніпра вечірнього» повідомили в прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

– Поки ніхто не затриманий і підозра в скоєнні вбивства нікому не пред’явлено, але встановлено можливий винуватець жахливого злочину, – зазначили в обласній поліції.