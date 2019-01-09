У Баварії 5-метрова лавина накрила село

Ще одна баварська комуна через снігові замети виявилася відрізаною від зовнішнього світу.

В громаді Марктшелленберг в Баварії п’ятиметрова лавина накрила одну з вулиць. На даний момент невідомо, чи були там люди. Про це в середу, 9 січня.

“У цьому районі досі не було сходження лавин, тому ми були заскочені”, – підкреслив представник правоохоронних органів.

У поліції сподіваються, що ніхто не постраждав. Принаймні, спеціально навчений собака поки не подала сигнал про те, що під снігом можуть перебувати люди.

Складні погодні умови зараз спостерігаються майже на всій території Німеччини: південь і південний схід країни накрили сильні снігопади на заході і півночі йде дощ, місцями з градом. Під водою опинилися деякі вулиці в Гамбурзі, Бремені і Вісмар, крижаний дощ та град приблизно на годину паралізували роботу великого німецького аеропорту Кельн/Бонн. На відрізку між Нюрнбергом і Мюнхеном траси А9 вранці утворилася майже 40-кілометрова пробка через ожеледицю, а в аеропорту Мюнхена були скасовані як мінімум 60 рейсів авіакомпанії Lufthansa.

Практично відрізаним від світу виявилася баварська комуна Яхенау. Єдину дорогу, по якій туди поставляється продовольство, повністю засипало снігом. Розчистити її поки не представляється можливим, оскільки існує загроза падіння дерев.