У Росії знову подорожчав бензин

Президент Російського паливного союзу (РТС) Євген Аркуша поінформував про зростання цін на паливо на АЗС великих вітчизняних нафтокомпаній. Про це повідомляє РИА «Новости».

За словами Аркуши, з 1 січня цього року роздрібні ціни на паливо виросли на 60-79 копійок. Він зауважив, що незалежні АЗС при визначенні ціни враховують ринкову ситуацію і ціни конкурентів — вертикально інтегрованих компаній (ВІНК).

Реклама

«Якщо ціна на 4% вище ВІНК, то до незалежним йдуть перевіряючі і з’ясовують, чому вони підвищили ціни», — сказав Аркуша.

Він додав, що у випадку пояснення підвищення цін зростанням оптових цін, питання знімаються.

Раніше в ході великої прес-конференції президент Росії Володимир Путін заявив, що подорожчання бензину в Росії в 2018 році пояснюється зростанням цін на нафту.