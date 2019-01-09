На сході Франції пропав з радарів винищувач

Зв’язок з винищувачем було втрачено, коли він пролітав над гірським масивом Юра на сході країни.

На сході Франції в середу, 9 січня, пропав з радарів винищувач французьких ВПС Mirage 2000D.

Літак, на борту якого знаходилися дві людини, вилетів з авіабази Нансі-Оші незадовго до полудня. Зв’язок з винищувачем було втрачено, коли він пролітав над гірським масивом Юра.

Префектура департаменту почала операцію з пошуку зниклого літака.

Нагадаємо, 15 грудня в ході виконання планових польотів у Житомирській області при заході на посадку розбився винищувач Су-27, пілот загинув.

Двома місяцями раніше неподалік міста Бердичів розбився винищувач Су-27УБ. Тоді загинули обидва пілоти.