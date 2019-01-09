У Білорусі обвинуваченого у вбивстві двох дівчат засудили до розстрілу

У Білорусі винесено перший в 2019 році смертний вирок.

Суд засудив до страти чоловіка, обвинуваченого в подвійному вбивстві з особливою жорстокістю

Йому призначено виняткова міра покарання у вигляді страти.

“Вироком суду обвинуваченого визнано винним в умисному протиправному позбавленні життя іншої людини (вбивство двох осіб, вчинене з особливою жорстокістю, йому призначено виняткова міра покарання – смертна кара – розстріл”, – говориться в прес-службі.

Встановлено, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, в ході сварки після спільного розпиття спиртних напоїв побив випадкових знайомих дівчат. Ті закрилися в ванній кімнаті, намагаючись урятуватися, але чоловік, озброївшись молотком і ножами, увірвався у ванну кімнату. Після цього, він завдав одній дівчині не менше 77 ударів молотком, ножем і руками по різним частинам тіла, з них не менше 48 ударів молотком по голові. Другий дівчині – не менше 16 ударів ножем і руками по різним частинам тіла, з них не менше двох ударів ножем у шию та голову. У результаті потерпілі померли на місці події.