“Подаруйте мамі трактор”. Як вижити в псковській селі на оклад медсестри

В середині грудня 2018 року 12-річна Тася Перчикова звернулася до інтернет-приймальні Володимира Путіна і попросила його подарувати мамі мотоблок або міні-трактор. Дівчинка не скаржилася на життя, але доступно пояснила президенту, що без мотоблока вкрай важко виживати в селі їм з мамою, яка за 30 кілометрів від будинку працює медсестрою у дві зміни, щоб отримати зарплату трохи вище мінімального розміру оплати праці.

“Я дуже люблю маму і бачу, як їй важко. Допоможіть будь ласка, зробити мамі подарунок, щоб їй було легше і можна було б краще обробляти землю. І мамі менше довелося б працювати лопатою після чергувань майже до втрати сил”, – написала президенту дванадцятирічна дівчинка з дальньої псковської села. Сьогодні ця запис на сайті інтернет-приймальні вже недоступна.

Коли звернення Тасі до президента з Москви спустили на місцевий рівень, начальство в районній лікарні отчитало її маму-медсестру, соцпрацівники нагадали про відсутність реєстрації за місцем проживання, а сам Володимир Володимирович так і не відповів.

“Приїжджайте до нас в гості”

Від Пскова до села Томсино Себежского району – 180 кілометрів уздовж засніжених лісів. На рейсовому автобусі з обласного центру сюди не дістатися, Пазік з Себежа доїжджає до цього села тільки по буднях, а чиновники і депутати не з’являються тут навіть перед виборами. Живуть тут трохи більше сотні осіб. У селі всього три господарства з козами і чотири корови.

Таїсія Перчикова з мамою переїхала сюди з Ленінградської області в 2018 році. Втомилися жити на знімному житло, вкладатися в чуже, пояснює мама дівчинки, а змогли накопичити тільки на себежскую деревеню. Будинок в Томсине коштував 350 тисяч рублів.

Тасі тут дуже подобається:

– Не хочу в місто повертатися ні за які гроші! Не переїду назад! У місті музику включиш, так всі кричать, кричать: “Що ви там робите?” А тут хоч співай, хоч все кидай і руйнуй – ніхто не почує! Свобода така! Хочеш пограй, хочеш посидь… А природа? Озеро Себежское, річка Веть – ми тут купаємося! – захоплено розповідає Тася.

Вона і президента Путіна до себе в гості кликала, обіцяла показати дипломи і познайомити з домашніми вихованцями.

“У мене мама дуже хороша. Вона працює в районній лікарні в Себеже, в приймальному спокої. Зарплати в лікарні не вистачає, вона менше МРОТ, тому мама працює на двох чергуваннях. А ще мама допомагає іншим. Вдома у нас живуть кізки, мама привезла навесні теличку. Її звуть Карамелька. Я її дуже люблю. І ми сподіваємося, що вона буде дуже хорошою сонечком. Я допомагаю мамі по дому. Доглядаю за кізочками, курочками, теличкою. Роботи дуже багато. Вчуся я у звичайній сільській школі в 6-му класі, але не у себе в селі. Тут закрили хорошу двоповерхову цегляну школу. Кажуть, що нас, школярів, стало дуже мало і школу закрили. Був і дитячий садок, його теж закрили. Їздити в школу треба далеко, майже 15 кілометрів. Беру участь в олімпіадах з предметів. Мені це дуже подобається. Є навіть дипломи! Я дуже люблю маму і бачу, як їй важко. Допоможіть будь ласка, зробити мамі подарунок – мотоблок або міні-трактор. Щоб мамі було легше і можна було б краще обробляти землю. За нею теж треба доглядати. Він нам дуже потрібен. У нас було б більше грядок. І мамі менше довелося б працювати лопатою, після чергувань, майже до втрати сил. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви зателефонуєте, і я зможу вам сама все розповісти. Ми будемо дуже вам раді, приїжджайте до нас в гості, я покажу вам своїх вихованців і свої дипломи”, – написала чолі держави дванадцятирічна дівчинка.

Її мама Олена Анатоліївна про плани дочки не знала.

– Я на роботі – і раптом отримую на телефон повідомлення: “Ваше звернення до президента РФ Володимира Путіна перенаправлено в Державне управління освіти Псковської області”. Здивувалася, адже я нікому не писала. А потім побачила, що мова йде про Перчиковой Т. К., а я – Е. А., – згадує Олена Перчикова.

Лаяти дитину вона тоді не стала, але попросила в наступний раз попереджати про діалогах такого рівня.

“Мамі важко, і мені теж”

У Тасі будинку стоїть старенький телевізор, каналів на ньому тільки “Росія-1”. Черговий бравурний репортаж і підштовхнув дівчинку до рішучих дій.

– Я по телевізору побачила, що школі, де було 33 дитини, виділили новий спортзал. Але у нас в двоповерховій школі навчалося 60 дітей і її закрили! Тут були діти! В два раз більше дітей! Чому її закрили?! Тут живе глава району (Леонід Курсенков. – Р. С.). Виходить, він не відстояв школу? – кричить Тася і тут же тихо додає: – Я хочу мамі допомогти, тому що їй важко, і мені теж. Я хочу, щоб школа тут була поруч.

Тасіна школа за документами проходив як Томсинский філія Себежскій середньої. Її дівчинка бачила у вікно і навіть встигала вранці до занять погодувати худобу: козлов, гусей, молоду теличку Карамельку, чотирьох кішок і п’ятьох собак. У всіх хитромудрі клички – козел, наприклад, звуть Спиридоном Иордановичем – їх придумала Тася з маминою допомогою. Усім чотириногим варять супи і каші з м’ясними субпродуктами.

Школу в Томсине закрили влітку 2018 року. Мешканцям пояснили, що утримувати будівлю заради 60 учнів нерентабельно. Дитячий садок, який розташовувався в ній, спіткала та ж доля. Зараз міцне двоповерхова цегляна будівля школи пустує. Через вікна видно рояль і спортивні снаряди в класах. У дворі потонули в снігу немудрящі дитячі атракціони – кольорова гірка, будиночки, кільця, півники-качалки. За словами Тасиной мами, томсинской школі зовсім недавно робили ремонт і ставили пластикові вікна на першому поверсі.

Тасю і інших дітей перевели в Кузнецовскую середню школу, від якої до Томсина – 30 кілометрів. За школярами кожен будній день рано вранці приїжджає рейсовий автобус і до п’ятої вечора повертає назад.

– Якщо мама працює на зміні, а я далеко в школі, тварин годувати нікому взагалі. Тут я закінчувала уроки в годину-дві, а не о п’ятій годині, коли вся ніяка вже, – каже Тася.

Вона по-дорослому швидко зрозуміла, що з таким графіком господарство скоро прийде в занепад, і перейшла на сімейну форму навчання. Олена Анатоліївна купила їй курси на зареєстрованих у Міністерстві освіти платформах, і дівчинка не тільки освоює програму нарівні з однолітками, але і перемагає на олімпіадах. За рік у неї зібралася товста папка з дипломами.

Зараз Тася налягає на біологію і ботаніку, мріє завести свій особистий сад, стати ветеринаром, а потім ще й кінологом. Вона вже і коледж для себе поруч з будинком придивилася, і на власних тварин регулярно тренується.

– Окситоцин колю, вітаміни колю, мацаю, щоб не потрапити в нерв. Приймаю пологи у кіз, у кішок, собак! – хвалиться дівчинка.

Тася з мамою живуть у невеликому дерев’яному будиночку. Поки тут всього пара кімнат, маленька кухня і туалет. Будинок опалюється двома печами. На дровах економлять: беруть обапіл і самі пиляють. Лазні, ванни і гарячої води тут немає: замість них – чайник і тазик з ковшиком.

– Ми хочемо бойлер, але він стоїть як мамина місячна зарплата, – пояснює Тася.

Духовки будинку теж немає, але мама пристосувалася і іноді балує доньку простими пиріжками на сковорідці. Тася мамою пишається і каже, що вона все-все-все вміє – навіть робити з козячого молока домашні сир, сир і вершки.

У дівчинки є окрема кімната, де шість квадратних метрів. Велику її частину займає старенький радянський стелаж з книгами та грамотами. Тут же укладені спати ляльки, інші іграшки сидять на підвіконні. Про них Тася говорити соромиться і переводить тему на трактор, який потрібен, щоб мамі стало легше жити.

– Я теж на ньому навчуся їздити і буду сама все робити під наглядом, – обіцяє дитина.

Крім будинку, який ще не до кінця оформлений на Перчиковых, у власності сім’ї – лише тварини. Олена Анатоліївна жартома називає їх “нерухомим майном” і розповідає, що ні меблів, ні одягу вони тут не купували: грошей не вистачає. У вітальні – стінка 80-х років, невеликий диван, куточок з іконами і Тасін письмовий стіл з головним багатством – простеньким комп’ютером, з якого дівчинка і відправила Путіну лист.

​“Взагалі-то погано жити на ці гроші…”

Мама Тасі працює в Себежскій районної лікарні молодшою медсестрою. Її оклад – 5623 рубля. Це менше встановленого у Псковській області прожиткового мінімуму (той дорівнює 11 163 грн), тому в її розрахунковому листку є спеціальна графа “Доплата до мінімуму”. Але та в минулому місяці склала всього 700 рублів, тому Олена Анатоліївна, за її власними словами, змушена працювати за двох: за санітарку, і за медсестру приймального покою одночасно. За це їй належить ще 70% окладу. Отже разом з нічними чергуваннями в реанімації у грудні їй набігло 16 769 рублів. Після вирахування авансу (3000 рублів) і прибуткового податку (2180 рублів) в платіжці залишилося 11 589 рублів.

– Це тільки у дорожніх картах у нас молодший медичний персонал отримує за 20 з гаком тисяч рублів. У нас ніхто в лікарні не отримує! Я боюся, що це все просто як-то списується, оформлюється, тому що працівники лікарні скаржилися і в трудову інспекцію, і в прокуратуру… Ми вийшли і на Дениса Миколайовича Іванова з обласного комітету з охорони здоров’я, а він не повірив, що у нас такі зарплати. “Бути такого не може, зобов’язані бути і стимулюючі, та інші дотації”, – сказав нам по телефону. Але у мене в руках розрахунковий лист, покажіть, де тут стимулюючі, де губернаторські? – запитує Олена Перчикова.

Від села до лікарні – 30 кілометрів. Проїзд в одну сторону коштує 129 рублів. У місяць на дорогу йде майже три тисячі рублів. Особливо незручно добиратися до дому після чергувань. Зміна закінчується о дев’ятій ранку, а автобус під’їжджає тільки у 15:10. Тому після нічної зміни іноді доводиться йти вздовж дороги пішки, сподіваючись на добрих попутників.

– У мене є мрія, – перериває мамину розповідь Тася. – Я дуже хочу…

– Тася, не треба ніяких мрій, ну, все… – зупиняє її Олена Анатоліївна.

Дівчинка не слухається і продовжує:

– Я хочу міні-трактор. Ми що, потім самі будемо тут ціле поле перекопувати руками для скотини і для нас? – наполягає дитина.

Міні-трактор або мотоблок вона і просила у президента, але місцеві чиновники, яким направили лист “щодо підвідомчості”, чомусь вирішили, що головна проблема сім’ї – відсутність школи в селі, і переадресували лист регіонального управління освіти.

– Вони подумали, що лист про школу, а не про те, що взагалі-то погано жити на ці гроші, – зітхає Тасіна мама. – Я не п’ю і не курю, але якщо буду працювати за дві доби поспіль, чи надовго мене вистачить?

Після листа президента у Олени Анатоліївни сталася неприємна розмова з начальством. На роботі не повірили, що автором та ініціатором звернення до президента був дванадцятирічний дитина.

– Втик я отримала в лікарні: мовляв, чого пишете, чого скаржитеся? – розповідає жінка.

Після на зв’язок вийшли працівники місцевого управління соцзахисту. Вони, за словами Олени Перчиковой, запропонували їй “купити в кого-небудь” тимчасову реєстрацію, так як процес оформлення у власність будинку, де живе сім’я, подзатянулся, і Перчиковы зараз в Томсине офіційно не зареєстровані. Купівля реєстрації, на думку соцпрацівників, дала б Олені можливість претендувати на дитячу допомогу. Тільки вони не врахували, що для “дитячих” треба ще довести, що мама не отримує аліменти на дочку. Але біологічний батько Тасі Костянтин Перчиком живе на Україні і ніяких довідок по аліментах надавати не збирається.

Щоб більше заробляти, Олена Олександрівна хоче вивчитися на медичного реєстратора. Лікарня теж зацікавлена в цій спеціальності, але не бажає оплачувати навчання своєї співробітниці. А самостійно заплатити за курси за 8 тисяч рублів Перчикова не може. Вона і так витратилася перед Новим роком: замовила улюбленою дочці підписку на кілька дитячих журналів. Тепер Тася чекає перший номер дитячого “Роман-газети” і вісточки від президента.

– Я, коли писала Путіну, сподівалася, що він відповість. Він поки не відповів, але я все одно чекаю, – каже дівчинка. І пошепки додає: їй би ще планшет, тому що комп’ютер – повільний.