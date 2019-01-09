OTP Bank продав борг «Інтерпайп» Пінчука майже задарма

Вимога щодо проблемного боргу холдингу «Інтерпайп» бізнесмена Віктора Пінчука реалізували за чверть вартості. У 2013 році OTP Bank видав кредит фірмі бізнесмена на суму $10 млн, але останні роки компанія не обслуговувала цей борг.

Про продаж повідомив глава «ОТП Банк» Тамаш Хак-Ковач у інтерв’ю порталу LIGA.net. «У цьому році ми закінчили розпродаж проблемних активів – вже позбулися всіх, з ким неможливо домовитися. Борг Компанії продали з дисконтом десь 75-80%», — зазначив банкір.

У той же час, фінустанова не перевіряло зв’язку нового покупця з боржником, оскільки для банку головне – ціна.

За словами глави «ОТП», рівень NPL (non-performing loans – кредити, які не обслуговуються) в «ОТП Банку» становить 30% усього кредитного портфеля.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Інтерпайп Україна» виграло тендер ПАТ «Укргазвидобування» на постачання обсадних труб на 1,27 млрд грн.

Також «Украгазвидобування» стала закуповувати сировину у «Східних геологічних ресурсів», що входять в групу Geo Alliance Пінчука.