Гурієв назвав пенсійну реформу конфіскацією грошей у старшого покоління

Пенсійна реформа, в першу чергу підвищення пенсійного віку, по суті — не реформа, а конфіскація грошей у старшого покоління. Так оцінив ситуацію головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сергій Гурієв.

В інтерв’ю «Відомостям» він зазначив, що у держави є гроші, щоб не підвищувати пенсійний вік для людей, які виходять на пенсію у найближчі 10-15 років. За словами Гурієва, ФНБ в найближчі три роки накопичиться близько 2 трлн рублів в рік, а вже зараз там лежить близько 5% ВВП. Також можна зайняти грошей або скоротити витрати на оборону і чиновників, провести приватизацію, додав він.

Гурієв зазначив, що розмови про літніх людей, які прагнуть продовжувати трудову діяльність, впираються в «плачевний» якість російського охорони здоров’я. За його словами, приблизно до 50-ти років здоров’я росіян порівняти з тим, що є у жителів Західної Європи, але після 50-ти йде різкий провал, і росіяни старшого покоління не працюють так само, як європейці.

Тому, вважає він, підвищення пенсійного віку — це не реформа, а конфіскація декількох сотень тисяч рублів у літніх. Гурієв підрахував: за середньої пенсії 14 тис. рублів на місяць в цінах 2018 року п’ять років невиплачених пенсій — це 840 тис. рублів на людину. Тобто держава відбирає у людей обіцяне і це нечесно.

Він закликав до «великого розмови» держави з суспільством з перегляду соціального контракту. В першу чергу мова йде про молодь, яка ще встигне накопичити на старість, але чи будуть молоді довіряти державі, яка вже заморозив накопичувальну частину пенсії, — це під питанням.

У 2013 році Гурієв виїхав з Росії у Францію після обшуків в очолюваній ним тоді Російській економічній школі. Він був свідком у «справі експертів»: автори замовленої РПЛ експертизи другої справи ЮКОСа підозрюють в отриманні грошей від колишніх акціонерів компанії, тому що прийшли до висновку, що не було підстав для других термінів Михайлу Ходорковському та Платону Лебедєву. У 2015 році правоохоронці повідомили, що претензій до авторів експертизи більше немає. Однак Гурієв, який до того моменту головним економістом ЄБРР, повертатися в Росію не планує.