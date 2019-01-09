У Приамур’ї діти катаються на гірці з нечистот

Полій в селі Чигири утворилася через переповнення септиків.

У селі Чигири Благовіщенського району Амурської області місцеві дітлахи катаються з гірки з фекалій. Вона утворилася за переповнених септиків (резервуарів для очищення побутових стічних вод) в недавно побудованих триповерхових будинках.

Як повідомляє Амур.інфо, все почалося ще у вересні 2018 року. Тоді в недавно побудованих будинках переповнився септик, і його вміст вилилося на вулицю. Але проблему вирішили просто: нечистоти відкачала машина-асенізатор.

Напередодні Нового року септик знову переповнився, і його вміст вільно потекло по дорозі. Подекуди з-за рельєфу місцевості фекалії утворили гірки. Тепер на них катаються діти. «Я їх ганяю, адже невідомо, яка зараза в цих стічних водах, а вони на одязі та взутті це несуть додому», — переживає місцевий житель Олексій.

Як повідомляється, причиною появи смердючих гірок стала відмова керуючої компанії обслуговувати деякі будинки в цьому районі з-за того, що їх мешканці перестали оплачувати прибирання стічних вод. Вони вважають, що плата за цю послугу явно завищена.

Пізніше Амур.інфо повідомило, що полій в селі Чигири, що утворилася через переповнення септиків, повинні прибрати до 12 січня. Адміністрація Благовіщенського району зобов’язала керуючу компанію навести порядок, інакше її позбавлять ліцензії.

У Twitter вже є кілька коментарів до цієї нещодавно з’явилася новини.