Опозиція планує в Москві мітинг проти передачі Курил Японії

Прихильники опозиціонера Сергія Удальцова повідомили столичну мерію про плани провести 20 січня мітинг проти можливої передачі Японії двох Курильських островів. Про це повідомив координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов.

За його словами, учасники акції виступлять за збереження територіальної цілісності Росії. Акція, як зазначив Удальцов, пов’язана з планованою у другій половині січня зустріччю лідерів Росії та Японії.

«Ми вважаємо, що кулуарні рішення в цій ситуації неприйнятні, це найважливіше питання», — заявив Удальцов «Інтерфаксу», уточнивши, що акція планується на Суворовської площі з участю до 1 тис. осіб.

Нагадаємо, що Токіо оскаржує у Москви чотири південнокурильських острови.