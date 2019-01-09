У Туреччині журналістку засудили до реального терміну за матеріал про офшорах

Журналістка не була негайно поміщена у в’язницю, оскільки ще має можливість подати апеляцію.

Суд у Стамбулі засудив журналістку Пелін Ункер до 13 місяців і 15 днів тюремного ув’язнення за її матеріали про зв’язки екс-прем’єра з офшорними компаніями на основі даних документів фірми Mossack Fonseca в рамках “панамського архіву”.

Матеріал Ункер були опубліковані у виданні Cumhuriyet, в якому вона більше не працює. Її викриття були пов’язані з “панамським архівом”, які розкрили дані використовуються політиками і знаменитостями офшорних структур.

Колишній прем’єр-міністр Біналі Йилдирим і двоє його синів подали на Ункер до суду в листопаді 2017 року. Вони скаржилися з-за статті про можливі зв’язки синів Йилдирима з 5 офшорними компаніями на Мальті.

Журналістка була негайно поміщена у в’язницю, оскільки ще має можливість подати апеляцію. Однак сама вона у виправдання не вірить.