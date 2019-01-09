Найбагатша людина світу розлучився з дружиною

Джефф Безос і Маккензі Таттл оголосили про розлучення.

Джефф Безос, засновник сайту Amazon.com і Маккензі Таттл, американська письменниця, оголосили про розлучення після 25 років шлюбу.

Сьогодні на своїй сторінці в твіттер глава і засновник сайту Amazon.com і найбагатша людина світу за версією видання Forbes оголосив про намір розлучитися зі своєю дружиною, американською письменницею Маккензі Таттл після 25 років у шлюбі.

«Ми хочемо присвятити всіх в те, що відбувається в нашому житті. Як вже відомо нашій родині та друзям після довгих років в любові і кількох спроб жити окремо, ми прийняли рішення розлучитися і залишитися друзями. Нам неймовірно пощастило, що ми зустріли один одного і ми глибоко вдячні один одному за роки, які провели разом у шлюбі. Якби ми заздалегідь знали, що вирішимо розлучитися після 25 років спільного життя, ми б все одно одружилися. Ми прожили разом прекрасну життя, але також знаємо, що попереду нас теж чекає прекрасна життя в якості батьків, друзів, партнерів за угодами та проектами, так і окремо один від одного. І хоча наш статус зміниться, ми залишаємося сім’єю і добрими друзями. Джефф і Маккензі».

За підрахунками Forbes в 2018 році капітал Джеффа Безуса (Amazon, Blue Origin, The Washington Post, Bezos Expeditions) становить $150 млрд. Зараз йому 54 роки. З 48-річною Маккензі Таттл, яка працювала в його інвестиційної компанії D. E. Shaw & Co, вони одружилися в 1993 році. У шлюбі народилося четверо дітей.