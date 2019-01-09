Глава ДФС Власов тисне на митницю, щоб зберегти «сірі» схеми завезення російських добрив

Найбільший опір спробам руйнування схем “сірого” та “чорного” імпорту мінеральних добрив надають аж ніяк не аграрії та всілякі асоціації. Найбільш сильним тиском з метою збереження сірих схем відзначився в. о. голови ДФС Власов. Адже наявність цих схем для нечистих на руку чиновників це можливість “заробити”. Активність, яку в цьому напрямку проявляє гаманець Власова – Олександр Халковский – просто вражає. І ця жага миттєвої наживи окремих особистостей може обернутися сумними наслідками для всієї країни.

За 5 років військової агресії РФ схеми митників і залізничників обкатані на вугіллі, металолломе і торгівлі з ОРДЛО. Так що з введенням заборони на ввезення добрив з РФ, ці товари ешелонами ринули у вигляді контрабанди. Принагідно були розроблені “сірі” схеми обходу заборон і загороджувальних мит. Адже гроші там обертаються величезні.

Частина з цих схем були опубліковані в минулій статті — Пора вводити воєнний стан на ринку мінеральних добрив https://ord-ua.com/2018/12/26/pora-vvodit-voennoe-polozhenie-na-rynke-mineralnyh-udobrenij/. Наступна хвиля обурень місцями вкрай здивувала. Наприклад, питаннями про те, чому це українські аграрії повинні переплачувати, купуючи мінеральні добрива в українських заводів або офіційних імпортерів.

По-перше тому, що це легальна продукція, а не протащенная через кордон нишком або через “сірі” схеми.

По-друге, хімічний склад продукції навіть ввезений “в сіру” не знає ніхто, оскільки перевірка якості продукції на кордоні не проводиться. В лабораторії хіміки навіть не змогли визначити, що саме підмішують росіяни для обходу заборон censor.net.ua/resonance/3102235/prezident_soyuza_himikov_ukrainy_alekseyi_golubov_nesmotrya_na_sanktsii_i_antidempingovye_mery_minudobreniya

Тобто країна-агресор ввозить в Україну хімічні речовини, а цей процес не контролює взагалі ніхто. І чим же насправді удобрюються наші поля і які це може мати наслідки теж ніхто не знає. Так за що борються лобісти добрив з Росії?

Настільки ж слабко віриться і в наївність співробітників органів ДФС, яких обманюють спритні торговці. Особливо на тлі чергової схеми з ухилення від ПДВ. Під виглядом селітри з ціною 5 тис. гривень за тонну без ПДВ, завозять карбамід, що стоїть 8 тис. грн. за тонну без ПДВ. Від чого бюджет втрачає за приблизними оцінками близько 500 мільйонів гривень на рік тільки на ПДВ. Чи знає про цю схему в. о. голови ДФС Олександр Власов? Впевнені, що знає. А якщо знає, чому нічого не робить?

Рівно ті ж питання можна адресувати генеральному прокурору – Луценко. Чому його підлеглі, діючи від його імені, чинять тиск, спрямоване на якнайшвидше розблокування сірого імпорту? Може це пов’язано як з тими відносинами, які в нього зав’язалися з реальним власником компанії Белор Україна – громадянином РФ Олександром Шишкіним. Як Ви пам’ятаєте з нашого минулого розслідування, саме ця компанія возить російську селітру під виглядом грузинської з заводу, який належить російському олігарху.

По боротьбі з контрабандою, так взагалі біда. Відповідно до офіційної статистики України і Росії різниця в кількості відвантажених і отриманих мінеральних добрив становить 400 тисяч тонн. Назвати це дірою на кордоні навіть язик не повертається. Це безодня. Закриття якої може поповнити бюджет Україна мінімум на 5 млрд. грн в рік. В чиїх кишенях осідають зараз ці гроші здогадуватися не доводиться.

Замість наведення порядку в митній службі влада чомусь вважає за краще чекати черговий кредит від МВФ і марити про зменшення вартості безмитних посилок до 35 євро. Гроші вже тут, залишилося лише їх перенаправити в бюджет.

Дещо обнадіює розуміння з боку деяких народних депутатів. Так, Сергій Шахов заявив, що незважаючи на всі законодавчі перепони “контрабанда добрив триває через усі межі”.

А в цей час під виглядом складно-змішаних добрив митники дозволяють ввезення аміачної селітри без сплати мит. А це бюджетні втрати в розмірі 120 мільйонів доларів на рік. І не по доброті душевній вони це роблять.

Митний контроль на кордоні давно вимагає справжнього реформування і посилення. Адже крім фінансових втрат, не можна забувати про чистоту українських чорноземів та вирощених на них продуктів харчування.

Тому для ввезення мінеральних добрив необхідно повернути державні випробування і сертифікацію. Від цього у виграші будуть всі, крім російських імпортерів і корумпованої прошарку чиновників.

Піднялася хвиля обурення з приводу блокування ввезення добрив митниками та СБУ має і фінансову підживлення. За словами президента Союзу хіміків України Олексія Голубова, понад 100 млн. доларів Росія витрачає на лобіювання інтересів своїх виробників добрив в Україні.

Сергій Пальців, для «ОРД»

Глава ДФС Власов тисне на митницю, щоб зберегти «сірі» схеми завезення російських добрив оновлено: Січень 9, 2019 автором: Redactor