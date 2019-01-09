Чим відповість держава на економічні виклики 2019 року

На думку чиновників уряду і незалежних економістів, російську економіку і нас з вами чекає дуже складний рік. За різними прогнозами, ціни будуть рости сильніше, доходи збільшуватися перестануть (хоча і так практично не починали), рубль продовжить слабшати. Не виключені нові витки санкційної війни. Чим відповість на ці виклики уряд?

На тлі зростання ПДВ з 18 до 20% з 1 січня 2019 року, подорожчання тарифів ЖКГ та проїзду у громадському транспорті (в новому році нас чекає ще одне таке подорожчання) поки є одна відносно світла економічна новину. Мінімальний розмір оплати праці (МРОТ) у країні зріс до 11 280 рублів і зрівнявся з величиною прожиткового мінімуму працездатного населення за II квартал 2018 року. Підвищення МРОТ торкнеться 3,7 мільйона працівників. Де і як можна прожити на 11 280 рублів на місяць — окреме питання.

Міністр праці і соціального захисту-Максим Топілін в інтерв’ю «Російській газеті» заявив про підвищення зарплат працівників бюджетної сфери в 2019 році. Однак проблема в тому, що ця індексація відбудеться лише 1 жовтня 2019 року і лише на 4,3%, тобто на рівень річної інфляції 2018-го. Щоб зберегти співвідношення середньої зарплати з окладом вчителів, лікарів, наукових і соціальних працівників, регіонам виділять додаткові 100 мільйонів рублів.

При цьому найбільш різке зростання цін (явно більше, ніж на 4%) саме уряд прогнозує на перше півріччя 2019 року. Тобто, вся ця жовтнева індексація зарплат бюджетників буде гарантовано «з’їдена» інфляційним стрибком заздалегідь.

Підбиваючи підсумки роботи уряду в 2018 році, прем’єр Дмитро Медведєв заявив про наявність у кабінету міністрів якогось плану боротьби з бідністю, однак не назвав ніяких деталей. Між тим саме проблема зростаючої бідності стала однією з найбільш болючих для російської економіки. Хоча уряд наполегливо твердить про рекордно низькому рівні безробіття, навіть значна частина працюючих росіян ледь зводить кінці з кінцями. З листопада 2014 за січень 2018 року без перерв йшло постійне падіння реальних доходів населення. За цей час росіяни втратили в середньому 10-15% своїх доходів. Кількість живуть нижче офіційного рівня бідності, за даними Росстату, перевищує 19 мільйонів чоловік. При цьому навіть в 2018 році — відносно благополучному для нашої економіки — доходи росіян практично не виросли. Навіть незважаючи на ефект низької бази: мова йде про те самому падінні в 2014-2017-му, на тлі якого могли зростати доходи в 2018-м. За оцінками Рахункової палати, реальне зростання доходів росіян за підсумками 2018 року не перевищив символічні 0,4%.

Перелік головних неприємностей, які чекають нас і наші гаманці в 2019 році, добре відомий: зростання ПДВ, цін на бензин, акцизів, утилізаційного збору на авто, подорожчання комунальних послуг та проїзду на громадському транспорті.

Не можна скидати з рахунків і дамоклів меч нових санкцій. Хоча 8 січня представники Демократичної партії заблокували в сенаті США законопроект, який передбачає введення санкцій проти Росії, Сирії та Ірану, спокушатися на цей рахунок не варто. Демократи не проти санкцій як таких. Вони просто тимчасово відмовилися підтримувати законопроекти, які не пов’язані з призупиненням роботи уряду США. Як відомо, зараз Трамп призупинив роботу уряду (оголосив так званий «шатдаун»), домагаючись від Конгресу виділення в бюджеті-2019 асигнувань на будівництво стіни з Мексикою. Ця проблема так або інакше буде вирішена, і до обговорення антиросійських санкцій США повернуться.

Як російський уряд в цих умовах буде забезпечувати економічне зростання, збільшення інвестицій, створювати нові робочі місця і давати можливості для їх створення приватного бізнесу? Поки є відчуття, що нас можуть швидше чекати нові «статистичні фокуси», а не реальний економічний прорив. Відразу після заданого кореспондентом «Газеты.Ru» президенту на підсумковій прес-конференції питання про достовірність економічної статистики відбулася зміна керівника Росстату — Анатолія Сурінова змінив Павло Малков. І перше, що зробив новий глава відомства — «різко поліпшив» заднім числом статистику за минулі роки.

Росстат відразу після зміни глави відомства, 29 грудня 2018 року, раптово підвищив оцінку зростання ВВП в 2017 і 2016 роках. Оцінка зростання ВВП країни в 2017 році була покращена з 1,5 до 1,6%. Більш того, після перерахунку співробітники відомства встановили, що в 2016 році ВВП Росії виріс на 0,3%, а не впав на 0,2%, як повідомляли статистики раніше.

Ці «уроки малювання» точно не метод забезпечення економічного підйому. Людям взагалі «по барабану» офіційна статистика економічного зростання — їм набагато важливіше їх особисте фінансове самопочуття, наявність постійної роботи і джерел доходів, що дозволяють зводити кінці з кінцями. Весь 2018 рік чиновники розповідали нам про «рекордний» зростання реальних зарплат, а в кінці року змушені були визнати, що доходи росіян знову практично не виросли.

Перш ніж говорити про економічний і технологічний прорив — а саме таке завдання поставлено в травневому указі президента як головна мета розвитку країни до 2024 року — уряд для початку має дати людям надію, змінити настрої росіян. Якщо, як сказав прем’єр Дмитро Медведєв, є план боротьби з бідністю — він повинен бути оприлюднений та ретельно роз’яснено суспільству. Ні чемпіонат світу з футболу, ні до цього Олімпіада в Сочі не призвели до економічного пожвавлення в Росії. Схожих за масштабами заходів в осяжному майбутньому Росії чекати не доводиться. Значить треба шукати нові джерела зростання, вкладати гроші в розвиток інфраструктури, в тому числі — цифровий економії, розвиток освіти.

Завдання уряду — дати людям відчуття шансу, можливість хоч якось планувати своє найближче майбутнє. Мантри чиновників про успішної адаптації економіки до санкцій, як і повернення — вперше з 2011 року — до профицитному бюджету, громадян явно не втішають. Переламати масовий песимізм росіян щодо економічних перспектив країни — ось головна мета кабінету міністрів на 2019 рік. Постійно пояснювати економічний застій і погіршення життя людей санкціями або проблемами світової економіки не вийде. В іншому випадку люди почнуть у масовому порядку намагатися виживати «без держави» — хто як може.