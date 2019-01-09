У США прояснили ситуацію з режимом ПП

Трамп може ввести режим НП.



Президент США Дональд Трамп все ще розглядає можливість введення в країні режиму надзвичайного стану, щоб в обхід Конгресу отримати фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомила в середу, 9 січня, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, пише CBS.

“Це, безумовно, те, що ми розглядаємо”, – відповіла вона на запитання.

При цьому вона підкреслила, що “найкращим варіантом” залишається досягнення домовленості між Білим домом і Конгресом.

У разі введення надзвичайного стану у зв’язку із ситуацією на кордоні Трамп може використовувати для зведення огорожі кошти, виділені Конгресом для надзвичайних ситуацій. Тим не менше після прийняття даного рішення президент може зіткнутися з низкою юридичних проблем.

Раніше Трамп в телезверненні до народу заявив, що небажання демократів підтримати виділення коштів на будівництво стіни викликано не турботою про країну, а бажанням протидіяти йому особисто. Лідери демократів, в свою чергу, розкритикували звернення Трампа і раніше відмовляються піти на його умови.