В Індії зловили леопарда, растерзавшего дворічного хлопчика

Тварина тримав в страху все село.



В Індії в штаті Гуджарат був спійманий леопард, який підозрюється в чотири напади на людей. Про це пише Daily News & Analysis.

Три дні хижак тримав село в окрузі Чхота-Удайпур в страху, розтерзавши чоловіка і дворічного хлопчика, а пізніше напавши на восьмирічну дівчинку і фермера.

Відомо, що та дівчинка, незважаючи на важкі травми, і фермер залишилися живі. Ловом тваринного займалися 50 співробітників лісового відомства, які були спрямовані в село спеціально для цього.

Леопард був відстежений за допомогою однієї з камер. Пізніше його зловили, вистріливши дротиками з транквілізатором. Перед тим, як препарат подіяв, тварина встигла вкусити одного з лісничих.