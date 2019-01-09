В ЄС зафіксували найнижчий рівень безробіття

Показник досяг рекорду за 10 років.



Рівень безробіття в єврозоні в листопаді 2018 року склав 7,9%. Про це статистичне відомство ЄС Eurostat в Люксембурзі повідомляє в середу, 9 січня.

Порівняно з попереднім місяцем показник скоротився на 0,1 процентних пункту, досягнувши мінімального значення з жовтня 2008 року, відзначають експерти відомства. Раніше економісти прогнозували її рівень у 8,1%.

Найбільш низьких значень рівень безробіття досяг у Німеччині (3,3%), Нідерландах (3,5%) та Чехії (1,9%). При цьому в Греції цей показник становив 18,6% (станом на вересень 2018 року), а в Іспанії – 14,7%.

За даними Eurostat, на листопад 2018 року 13 млн осіб в єврозоні були безробітними. При цьому в Євросоюзі їх число в тому ж місяці становило 16,5 млн осіб, знизившись на 107 тисяч порівняно з попереднім місяцем. Рівень безробіття в ЄС у листопаді склав 6,7%, що є мінімумом з початку підрахунку показника в 2000 році.