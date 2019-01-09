Хомутиннік орендував будинком профспілки митників у Конча-Заспі

Народний депутат від партії «Відродження» Віталій Хомутинник віддав свій бізнес «іншій особі», яка відмовляється називати Національному агентству з питань запобігання корупції (НАПК), а також користувався будинком профспілки працівників митних органів України. Про це повідомив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на відповіді НАПК, пише «Економічна правда».

«В ході проведення повної перевірки декларації за 2016 рік, наданої Хомутинніком, встановлено, що належні йому корпоративні права, зазначені ним у декларації, передані в управління іншій особі на підставі договорів про передачу корпоративних прав», — зазначили у відомстві.

Там підкреслили, що згідно з умовами договору, інформація про передачу корпоративних прав Хомутинніком є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам.

У свою чергу Канівський вважає, що це говорить про те, що співробітники агентства відкривають нові можливості для мільйонерів приховано керувати своїм бізнесом, перебуваючи на державних посадах.

Також, згідно з висновками НАПК після повної перевірки декларації Хомутинника за 2016 рік, він не вказав інформацію про користуванні будинком на території Реабілітаційного центру «Конча-Заспа», як належить за чинним з грудня 2011 року договором оренди з профспілкою працівників митних органів України.

Сам Хомутиннік уточнив, що зазначеним будинком з другої половини 2013 року користується інша особа — Демиденко Олег Васильович.

ДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТ

Раніше SKELET-info повідомляв, що агрохолдинг «Кернел», бенефіціарами якого є, зокрема, Андрій Веревський і Хомутиннік, повернули з бюджету понад 3,6 млрд грн відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

До цього Хомутиннік продав 51% акцій ПАТ «Конотопський хлібокомбінат». Цю інформацію підтвердив голова наглядової ради інвестфонду Анатолій Шахновський.