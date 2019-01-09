Фаріон: російськомовних українців потрібно бити взуттям по обличчю

Екс-депутат Верховної Ради, член політради ВО «Свобода», націоналістка Ірина Фаріон в інтерв’ю виданню Золочів.НЕМАЄ закликала бити по обличчю російськомовних українців, які ігнорують державну мову.

Одіозний політик заявила, що їй набридли спори, присвячені ролі російської мови. На її думку, якщо громадянин України не постійно говорить по-українськи, його можна вдарити.

«Нічого не збираюся ним говорити, просто знімаєш туфлі і даєш по обличчю. І все. З такими не кажуть, що їм нічого не доводять», — сказала Фаріон.

Також вона порадила всім, кого не влаштовує виключне становище української мови покинути Україну.

На думку Фаріон, держава не повинна допомагати російськомовним громадянам вступати до вузів і влаштовуватися на роботу.

День народження лідера ОУН Степана Бандери для неї — святий, підкреслила вона.