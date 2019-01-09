Іран продовжить розробку аерокосмічної програми

США вже виступили проти.



Іран продовжить роботу над аерокосмічної програмою, незважаючи на попередження з боку США, заявив міністр закордонних справ Мухаммед Джавад Зариф.

В інтерв’ю Reuters глава МЗС Ірану пояснив, що не існує міжнародного закону, що забороняє таку програму.

Вашингтон застеріг Тегеран від проведення трьох запланованих запусків космічних ракет, які, за його даними, порушують резолюцію Ради Безпеки ООН, оскільки в них використовується технологія балістичних ракет.

У відповідності з резолюцією 2231 РБ ООН, яка схвалила ядерну угоду в 2015 році, Іран повинен утримуватися від проведення пусків балістичних ракет, здатних нести ядерний боєзаряд.

Нагадаємо, що в кінці 2018 року Іран провів випробування балістичної ракети середньої дальності, здатної нести кілька боєголовок. Така ракета може вразити ціль на Близькому Сході і в Європі.

Командувач військово-космічними військами Корпусу вартових Ісламської революції заявив, що Іран щороку проводить понад 40-50 ракетних випробувань.