Трамп заборонив фінансувати боротьбу з пожежами в Каліфорнії

Гроші витрачають нераціонально, вважає Трамп.



Президент США Дональд Трамп розпорядився припинити надавати фінансову допомогу Каліфорнії для боротьби з лісовими пожежами.

“Мільярди доларів направляються у штат Каліфорнія (боротьби – ред.) з лісовими пожежами, які при належному управлінні лісами ніколи б не сталися. До тих пір, поки вони не приведуть свої закони в порядок, що малоймовірно, я наказав Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій не виділяти гроші. Це ганебна ситуація в плані життів і грошей!” – написав Трамп в Twitter у середу, 9 січня.

У той же час, користувачі Мережі звернули увагу, що Трамп двічі неправильно написав слово “ліс”, додавши в нього зайву букву “r” – “forrest” замість “forest”. У підсумку замість іменника вийшло чоловіче ім’я, відоме, зокрема по фільму “Форрест Гамп”.

Саме цього персонажа відразу стали згадувати в коментарях користувачі Twitter, деякі з яких назвали президента “Форрест Трамп”.