Термінал з прийому СПГ в Калінінграді чекає сумна доля

Запуск морського терміналу з прийому природного газу, з помпою відкритого 8 січня в Калінінграді в присутності президента Володимира Путіна, породив чимало запитань. За словами глави «Газпрому» Олексія Міллера, зараз російський анклав отримує газ виключно через СПГ-термінал, а транзит російського газу по магістральному газопроводу Мінськ-Вільнюс, Каунас-Калінінград тимчасово припинений.

Новий термінал, а також плавуча регазификационная установка «Маршал Василевський» виробництва південнокорейської компанії Hyundai забезпечують можливість отримання 2,7 млрд. кубометрів газу на рік, що з запасом перекриває потреби регіону. Вартість проекту — 1 млрд. доларів.

Газ, що доставляється по трубі, дешевше, ніж одержуваний через регазификационную установку з СПГ. За підрахунками «Ведомостей», повна автономія Калінінградській області обійдеться «Газпрому» додатково 480 млн. доларів в рік.

«Ми розуміємо, що доставка газу трубою є більш економічно доцільною… але для Калінінградської області це, швидше за все, резервні потужності, які істотним чином зводять нанівець всі транзитні ризики», — пояснив Путін зміст проекту.

Рішення про будівництво калінінградського терміналу було прийнято в 2013 році після того, як Литва заявила про бажання розірвати енергетичну залежність від Росії. Тим не менш, зараз литовська політична еліта як завжди чергово напружилася.

На перший погляд, диверсифікація шляхів транзиту дійсно потрібна. Однак, враховуючи позицію Литви та її союзників по НАТО, їх активну протидію того ж «Північному потоку-2», Росії слід готуватися до військової захист морських шляхів доставки СПГ на Балтиці.

Де гарантія, що Вільнюс у своїй русофобії не піде по шляху офіційного Києва з його піратськими замашками в Керченській протоці? Чи зможуть у цьому випадку російські моряки забезпечити свободу судноплавства в життєво важливій для російського регіону акваторії?

— Росія в змозі забезпечити безпеку постачань зрідженого газу через Балтику рівно в тій мірі, в якій вона може забезпечити свою загальну безпеку, — каже капітан 1-го рангу запасу Костянтин Сівков. — Якщо ми в принципі здатні відбити агресію, забезпечити свою територіальну цілісність, то значить, зможемо захистити і порт в Калінінградській області.

Але якщо почнеться війна, то, звичайно, бойові дії там будуть дуже інтенсивні і цей порт виявиться під ударом. Доведеться задіяти систему ППО. Це ж усе дуже вибухонебезпечно — у разі прямого попадання все навколо може знести. Але взагалі-то, Росія правильно зробила, що побудувала цей термінал. Краще постачати газ, минаючи всю цю «натовську шушваль».

Житель Калінінграда Михайло Костяев також вважає диверсифікацію транзиту вірним рішенням, але звертає увагу на особливості регіону.

— Парадокс, але в Калінінградській області є міста, в яких взагалі немає газу. Наприклад, в Балтійську, де розташована головна база нашого Військово-Морського флоту. Так і не провели туди газ. Будують будинки для військових з газовим обладнанням, а газу немає. Я їх питав, навіщо такі квартири купувати. Сподіваються, що коли-небудь проведуть. Забавно.

«СП»: — Ну, ось Путін приїхав, термінал запустив, проведуть, напевно, газ і в Балтійськ. Адже у випадку морської блокади з боку НАТО захищати постачання СПГ доведеться військовим морякам… А що про це говорять прості калінінградці?

— Люди побоюються, що якщо ми перейдемо повністю на СПГ, то ціна на газ може піднятися. Але, я думаю, цього не буде. Це така підстраховка. Та й важко уявити, що такий великий регіон можна забезпечити тільки скрапленим газом. Навіть технічно — у нас же газові мережі під це просто не «заточені». Їх робили під трубу з Росії.

«СП»: — чи Були на вашій пам’яті якісь перебої з поставками газу по трубі?

— Якихось конкретних проблем, перебоїв або затримок, з постачанням газу в Калінінградську область з «великої» Росії не було. Але розмови про те, що він іде через Литву, а значить, в разі чого вона може якось перешкодити, так, були.

Литва адже по відношенню до Росії завжди була і є досить агресивна. Плюс це країна НАТО. Знову на що образиться, перекриє нам клапан. Так що зі стратегічної точки зору будівництво терміналу СПГ — розумне рішення.

З тієї ж причини зараз йде підстраховка з електрики.

«СП»: — Поясніть, будь ласка…

— Литва заявила про намір вийти з російської енергетичної мережі. А в Калінінград електрика теж поставляється з території Литви. Тому у нас зараз побудували дві нові ТЕЦ, щоб у разі чого мати своє електрика. Люди протестували, але, мабуть, це потрібно. Вже провели випробування, під час яких відключалися повністю від Литви.

«СП»: — Символічно, що регазификационную установку, нехай вона і південнокорейського виробництва, патріотично назвали «Маршал Василевський». Він же воював на Прибалтійському фронті, під його командуванням радянські війська брали Кенігсберг…

— Так, у місті в деякому роді його культ. Площа в центрі міста названа його ім’ям.

На думку директора Інституту національної енергетики Сергія Правосудова, політичне значення калінінградського проекту незмірно вище економічного.

— Протоки, вузькі місця ще можна перекрити, але все море не перекриєш. На Балтиці у нас є військовий флот і в Калінінграді, і в Петербурзі. Що стосується дій Литви, то вона трохи раніше вирішила убезпечити себе від залежності від російських енергоносіїв і побудувала свій термінал СПГ. А Росія тепер побудувала свій. Тобто, це загальна тенденція зараз. Кожен намагається себе убезпечити.

«СП»: — Що можна сказати про економіку калінінградського проекту?

— Економіки в ньому немає ніякої. Це зроблено чисто для підстраховки, щоб у разі необхідності жителі Калінінградської області змогли б вижити в режимі ізоляції. Зрозуміло, що в нормальних умовах литовський транзит буде спокійно працювати, і цей термінал буде простоювати.

Треба розуміти, що в Європі зараз є величезна кількість терміналів з прийому СПГ і всі вони завантажені на 20-25%, оскільки газ із труби дешевше. У Калінінграді буде аналогічна історія. Хоча не дуже зрозуміло, як це все буде амортизуватися. Як вони спишуть витрати? Але що-небудь вигадають.

Швидше за все, «Газпром» буде якимось чином завантажувати цей термінал. Просто, щоб не заіржавів зовсім, не втратив функціональність. Але це будуть невеликі обсяги.

«СП»: — чи Варто витрачати на подібний проект 1 млрд. доларів?

— Думаю, рішення про будівництво приймалося не на рівні «Газпрому». З точки зору економіки концерну такий проект не цікавий. Очевидно, керівництво країни дало «Газпрому» доручення. Він його виконав.

«СП»: — Третина мільярда пішла на купівлю південнокорейської регазифікаційної установки. Самі такі робити, виходить, не вміємо?

— До цих пір в Росії не було такої потреби. У нас свій газ, ми його по трубах і розподіляємо. А такі установки потрібні тим, хто купує СПГ. Ну, ось тепер в Калінінграді знадобилася. Ще, може бути, на Камчатці така буде. Туди будуть приходити танкери з СПГ з Ямалу і перевантажуватися.

«СП»: — У Калінінград СПГ теж з Ямалу піде?

— Це може бути газ з Ямалу, де працює НОВОТЭК, або газ «Газпрому». Коли «Північний потік-2» запрацює, у нього на Балтиці буде невелике портове завод зі зрідження газу. Цього вимагає технологія. Цей газ і можуть надсилати на термінал в Калінінград.