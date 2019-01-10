Лесь Подерв’слов’янський: Зеленський – це гумор для бидла

Відомий український художник та літератор Лесь Подерв’слов’янський в інтерв’ю одному із телеканалів висловив своє ставлення щодо неоднозначної творчості Зеленського.

На запитання журналістки Наталі Влащенко стосовно українського телебачення та гумору “95 Кварталу” Подерв’слов’янський сказавши, що “це не український гумор, це гумор для бидла. А бидло – це завжди більшість.”

“Блювати хочеться від цього, але я не проти щоб бидло сміялося, хай сміється, кожному своє”, – зауважив митець.

“Я думаю, що відсоток бидла в кожній країні однаковий, в кожній країні є свій Зеленський”, – сказав Лесь Подерв’слов’янський, коментуючи президентські рейтиги Зеленського.