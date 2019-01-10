Економіка Росії розвивається всупереч санкціям

За даними минулого 2018 року, в економічній сфері в Росії намітилася позитивна тенденція більш швидкого зростання. Про це стало відомо з доповіді Всесвітнього банку, у якому йшлося про майбутнє розвитку даної галузі в усьому світі. Згідно з вказаними показниками, рівень інфляції в Росії залишався досить невисоким, всупереч заходам обмеження, застосованим іншими країнами.

Як сказано в доповіді, російська економіка продовжила зростання на тлі збільшення вартості нафти і нафтопродуктів. Зростання вітчизняної економіки намітився завдяки внутрішньої активності і стабільності в цій сфері. У загальному і цілому, показник прискорення за минулий рік досяг 1,6%.

Прогнози Світового банку щодо економіки в Росії можна назвати оптимістичними. Хоча в нинішньому році очікується незначне зниження — на 0,1%, в наступні роки показник, імовірно, досягне 1,8%.

Примітно, що Світовий банк прогнозує уповільнення темпу зростання економіки у всьому світі. Причиною тому є якась напруженість в торговельно-економічних відносинах між країнами, а також більш жорсткі умови фінансування. Крім того, негативним чинником виступить зменшення обсягів торгівлі на міжнародному рівні та промислова активність.

Кілька місяців тому керівник Рахункової палати Росії Олексій Кудрін висловив власну думку щодо розвитку вітчизняної економіки в 2019 році. Він вважає, що зростання знизиться і складе менше 1%. Песимістичний прогноз Кудрін пов’язав з антиросійськими обмеженнями, падінням національної валюти і збільшенням ПДВ на 2%.